Suma aborda con los ayuntamientos la adaptación a la nueva tasa de residuos y los retos de futuro

Suma Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Alicante, avanza en la segunda fase de su programa para adaptar la gestión local a la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados.

26-03-26.- Esta mañana, el MARQ ha acogido la jornada "Actualidad de la tasa de residuos: experiencias y perspectivas", organizada por Suma, con el objetivo de analizar cómo están afrontando los municipios de la provincia la implantación de la nueva tasa de residuos, su impacto económico y los retos que plantea su aplicación.

"El propósito de este encuentro es examinar los resultados alcanzados tras la puesta en marcha del modelo de gestión impulsado por el organismo y valorar su repercusión en las administraciones locales alicantinas", ha explicado el director de Suma, José Antonio Belso.

La reforma de la tasa, derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, responde al mandato de la Unión Europea y del Gobierno de España para que los ayuntamientos reflejen en los recibos el coste real del servicio. En este proceso, Suma —como entidad encargada de la gestión tributaria en la provincia— ha desempeñado un papel clave en la transición y la puesta en práctica del nuevo sistema.

Durante la jornada, técnicos municipales y responsables políticos han compartido experiencias, casos reales y estrategias para mejorar la implementación del modelo, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y uniforme ante el nuevo marco normativo.

El encuentro ha servido también para presentar la segunda fase del proyecto de adaptación a la Ley 7/2022, centrada en establecer una base jurídica y técnica sólida que permita evolucionar hacia un sistema de pago por generación de residuos, alineado con los objetivos de sostenibilidad marcados para 2026.