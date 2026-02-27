Sant Joan detecta la comercialización irregular de viviendas protegidas y paraliza el contrato de adjudicación

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant mueve ficha ante posibles irregularidades en la promoción de las viviendas protegidas de Nou Nazareth.

El consistorio detecta, a través de correos electrónicos y publicidad en medios digitales, que la promotora adjudicataria de la parcela municipal, -licitada en 2025-, estaría comercializando las futuras VPP en una inmobiliaria de Alicante.

Ante estos indicios, el equipo de gobierno decide actuar y advierte de que no tolerará desviaciones en un proceso que, insiste, debe mantenerse bajo control público.

El alcalde de Santiago Román asegura que el consistorio no mira hacia otro lado. "No vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo. Para eso estamos y vamos a seguir estando encima de todo el proceso, ya que actualmente tenemos preparada una cláusula en la que la preferencia de acceso a estas viviendas va a ser para las sanjuaneras y los sanjuaneros en primer lugar".

Román subraya que el Ayuntamiento ha requerido la paralización inmediata de la comercialización y no descarta medidas más severas.

Según explica, se ha planteado incluso la posible revocación de la adjudicación, ya que la parcela continúa siendo de titularidad municipal.

El primer edil también pone el foco en la actuación autonómica. "Todo lo que no hizo el Botànic, lo hace ahora la Conselleria que gestiona el PP, que ha actuado de manera inmediata, concretamente en tres días", afirma.

En ese requerimiento, la Conselleria de Vivienda advierte a la promotora de que el cobro de cantidades a cuenta sin haber obtenido la calificación provisional constituye una infracción muy grave.

Aunque la competencia en materia de vivienda es autonómica, el Ayuntamiento insiste en que ejercerá todas sus atribuciones para garantizar la legalidad del proceso y preservar el interés de los vecinos de Sant Joan.

En concreto, el requerimiento preparado por los servicios técnicos y jurídicos municipales contempla que el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha tenido conocimiento de que la mercantil adjudicataria estaría realizando actuaciones de publicidad presuntamente engañosas, promoción y captación de reservas o cantidades a cuenta respecto de las viviendas proyectadas en la citada parcela municipal.

La empresa estaría presentándolas como viviendas de protección pública e indicando, según la información difundida, que podrían destinarse tanto a vivienda habitual como a segunda residencia.

Exactamente, la promotora solicita 1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa de una vivienda.

Tales actuaciones, de confirmarse, podrían resultar incompatibles con el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública, establecido en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, así como con la normativa aplicable en materia de comercialización de viviendas en construcción y entrega de cantidades a cuenta.

Asimismo, dichas actuaciones se habrían producido con anterioridad a la formalización del contrato con este Ayuntamiento y, en su caso, antes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias en materia de vivienda protegida, lo que podría comprometer el correcto desarrollo jurídico de la promoción objeto del procedimiento de licitación.

Por todo lo anterior, desde el Ayuntamiento de Sant Joan se requiere a la mercantil para que, en el plazo de 10 días hábiles aporte ante este Ayuntamiento un informe detallado sobre las actuaciones de publicidad, promoción o comercialización realizadas en relación con la promoción de viviendas proyectada en la parcela objeto de adjudicación.

También se pide la indicación expresa de si se han ofrecido o publicitado dichas viviendas como viviendas de protección pública, así como las condiciones de acceso o destino indicadas a los posibles adquirentes, como la relación de cantidades económicas que, en su caso, se hayan solicitado o recibido en concepto de reservas, anticipos o entregas a cuenta, con indicación del número de personas afectadas.

Hasta la completa aclaración de los hechos y la valoración jurídica de la situación descrita, este Ayuntamiento acuerda suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato derivado del procedimiento de licitación, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse del resultado de las aclaraciones solicitadas.

Asimismo, se insta a la mercantil adjudicataria a abstenerse de realizar nuevas actuaciones de promoción, publicidad o captación de reservas vinculadas a la citada promoción de viviendas protegidas, en tanto no se determine la plena adecuación de las mismas a la normativa aplicable.

Por último, se hace constar que la falta de atención al presente requerimiento o la confirmación de actuaciones incompatibles con el régimen jurídico aplicable podrá ser objeto de las actuaciones administrativas que procedan, incluyendo la adopción de medidas en relación con la adjudicación acordada y la eventual formalización del contrato.

Actuación desde la Conselleria

Desde Conselleria de Vivienda también ha sido contundentes contra el promotor de las futuras viviendas de Nou Nazareth. El Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha remitido al promotor que ha tenido conocimiento a través de la comunicación de un ciudadano de que se está comercializando la siguiente promoción con el siguiente anuncio:

"Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan Alicante".

Dicho ciudadano informa que, a las personas interesadas y posibles compradoras, se les solicita un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.

A la vista de toda la legislación vigente, la Conselleria de Vivienda se le concede a la promotora un plazo de 10 días para que aclare la veracidad de la información denunciada.

En caso de no hacerlo en el plazo indicado, se acordará el inicio del oportuno expediente sancionador, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.