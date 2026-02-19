Los 10.000 chinos de Alicante, la comunidad hermética que eclosiona : "Son muy cerrados, hay que abrir su corazón"

Si en una zona de España se celebra el Año Nuevo Chino con fuerza, esa es Alicante. La provincia ha multiplicado por diez el número de chinos en 25 años y ya cuenta con 10.000 residentes del gigante asiático, la cuarta mayor población del país.

El aumento de migrantes chinos a la provincia ha ido a la par que la cada vez mayor integración de esta cerrada comunidad en la sociedad alicantina.

Prueba de ello fue el éxito de la 2ª edición de la Feria del Templo Chino, celebrada el pasado domingo 8 de febrero en la Plaza del Puerto con motivo del nuevo Año del Caballo, que comenzó el 17 de febrero.

Yuefeng Anny, secretaria de la Asociación para la Integración y Asistencia China de Levante, la más grande de la provincia y organizadora del acto, señala que lograron convocar a unas 40.000 personas, "más que el doble que el año pasado", celebra.

Estas cifras eran casi impensables hace años, cuando la comunidad china aún padecía un hermetismo que poco a poco ha ido limándose gracias a personas como Anny.

"Es importante hacer la fiesta para incorporar la cultura china porque la mayoría de la gente de China que está aquí, aunque sea desde hace muchos años, es muy cerrada", señala.

Anny lucha desde la asociación por "abrir el corazón tanto de chinos como españoles para que hablen y conozcan sus culturas".

Estos últimos años han sido el paso definitivo para romper con las barreras sociales entre chinos y alicantinos y comenzar a conseguir la integración que el propio nombre de la asociación persigue.

"Cada vez tiene más apoyo la fiesta por parte de los españoles y del Ayuntamiento de Alicante", comenta la responsable.

La asociación también ha hecho su parte. Los chinos que residen en Alicante son un ejemplo hasta para los propios alicantinos por su ética del esfuerzo, humildad y solidaridad, pues no dudan en arrimar el hombro en los peores momentos de la que es también su casa.

En la pandemia, desde la Asociación para la Integración y Asistencia China de Levante reunieron más de 40.000 euros para comprar material sanitario de protección para policías y, en la DANA, enviaron cientos de kilos de material y herramientas y recaudaron cerca de 50.000 euros para las víctimas.

Nuevas generaciones

Aunque aún queda trabajo por hacer en cuanto a integración con los chinos adultos, son las nuevas generaciones las que han roto con todos los moldes heredados.

"Los más jóvenes ya tienen una mentalidad más abierta, son diferentes. Muchos han nacido aquí y son españoles. Por ejemplo, mi hijo nació en 1994 y habla hasta valenciano", destaca Anny.

Ahora el objetivo de la asociación es seguir estrechando lazos entre ambas culturas y ya piensan en superarse en la celebración del año que viene para organizar un superevento al que invitar por primera vez al embajador de China a Alicante.