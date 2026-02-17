Marihuana a domicilio en 40 minutos, el 'Amazon de la droga' que se puede pedir en Alicante: "Servicio de envío exprés"

La droga a domicilio ya es uno de los métodos favoritos de los traficantes. En Alicante y las principales ciudades de España es tan sencillo como pedir un paquete en plataformas como Amazon, e incluso más rápido, pues estas organizaciones aseguran el reparto en menos de una hora.

Ya sea por las calles, a través de pegatinas en farolas o paredes que contienen un código QR, o mediante las redes sociales, un catálogo de droga con precios, como si de un restaurante se tratara, está a tan solo unos clics de distancia.

La provincia de Alicante se ha convertido en uno de los focos más activos de España en cuanto a venta de droga a través de estos canales digitales y redes sociales.

Prueba de ello son las múltiples operaciones policiales llevadas a cabo en los últimos años que han permitido descubrir a narcorepartidores y cerrar redes de envíos que utilizan la opacidad de plataformas como Telegram para recibir los pedidos, confirmar las transacciones y la ubicación y enviar las sustancias.

EL ESPAÑOL de Alicante ha querido comprobar cómo funciona este servicio, haciéndonos pasar por un comprador interesado en conseguir marihuana a través de uno de los muchos vendedores que se anuncian en redes y que aseguran un "servicio de envío exprés".

Todo comienza con un simple anuncio en la red social X. Quien lo pulsa aterriza en un canal de Telegram donde se despliega un catálogo que cualquier consumidor habitual reconocería al instante.

El canal tiene productos para todo tipo de consumidores, hasta para los más selectos.

Bajo la etiqueta de cepas índica y sativa, aparecen diversas variedades como Gelato Runtz, Apple Fritters, Super Lemon Haze, OG Kush y Amnesia Haze. Con precios que van desde los 40 euros por 3,5 gramos hasta los 220 euros por 30 gramos.

Conversación con un vendedor de droga a domicilio simulando ser un cliente.

Las personas detrás de esta organización responden en inglés, tienen más de 800 seguidores y mantienen su actividad por la mitad del país, desde Barcelona hasta Melilla, pasando por Zaragoza, Madrid, Alcorcón o Sevilla.

Una vez que confirman que estás en el radio de su operativa, te explican cómo funciona este 'Amazon de la droga' que aseguran que solo tarda 40 minutos en llegar a las manos del cliente.

El proceso funciona así: seleccionar el pedido y confirmar la compra, compartir la ubicación en tiempo real para que el repartidor calcule el tiempo estimado de entrega, efectuar el pago por cualquiera de los métodos disponibles y enviar una captura del comprobante junto con un número de contacto para que el repartidor avise al llegar. Para grandes pedidos exigen pagos por adelantado.

Los narcotraficantes eligen Telegram porque combina anonimato (sin necesidad de mostrar el número de teléfono), mensajes autodestructibles que eliminan pruebas, canales y grupos masivos que funcionan como verdaderos mercados digitales y una búsqueda interna que permite encontrar vendedores en minutos.

Todo ello con una moderación más laxa que otras redes y una gran facilidad para coordinar pagos y repartos.

Lucha contra la teledroga

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan años luchando contra estos delitos a lo largo de toda la provincia.

El pasado mes de julio de 2025 se detuvo a 20 personas y se desmantelaron dos organizaciones de tráfico de drogas en Benidorm por traficar con droga a través de un canal restringido que publicitaban mediante pegatinas con códigos QR en zonas turísticas de la ciudad.

Las entregas se hacían en mano o escondiendo la droga en zonas comunes del entorno urbano.

Otra de estas intervenciones llevó a la detención, por parte de la Guardia Civil, de 10 personas entre Alicante y San Vicente del Raspeig por vender una peligrosa mezcla de estupefacientes con medicamentos psiquiátricos a través de un canal de una aplicación de mensajería dirigida a jóvenes y menores de edad.

El chat contaba con unos 700 usuarios y los responsables envasaban las dosis en bolsas de golosinas y difundían vídeos incitando al consumo.