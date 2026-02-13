Lanzan el ES Alert en la provincia de Alicante por el fuerte viento: "Evite desplazamientos"

Veladores y jardines cerrados este viernes por los fuertes vientos en la ciudad de Alicante. M. H.

Los fuertes vientos que provoca la borrasca Oriana a su paso por España tienen preocupados a los servicios de Protección Civil. Este viernes han enviado el mensaje de ES Alert a todos los móviles de las provincias de Valencia y Alicante destacando que este sábado 14 de febrero se intensificarán.

A las 18:07, su móvil ha sonado con este servicio con el que la Generalitat alerta de las situaciones de riesgo a la población en general. En este caso, lo ha hecho pidiendo que se "eviten desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias al 112".

Como es habitual, recomienda que se sigan las indicaciones de las autoridades y que en caso de emergencia se llame al teléfono del 112.

La Comunitat Valenciana está sufriendo en particular los efectos de esta nueva borrasca, la última en un tren que ha ido enlazando una tras otras en las últimas semanas.

Por ella la Agencia Estatal de Meteorología tiene activos avisos en toda la Comunitat Valenciana desde las seis de la tarde que se prolongan hasta el domingo al mediodía.

La peor parte se la lleva el norte e interior de Alicante, donde está activo el aviso naranja por peligro importante de rachas de 90 kilómetros por hora del fuerte mistral. El resto de la provincia está en aviso amarillo por el poniente, que puede llegar a los 80 km/h.

El sábado, donde hay más peligro, es en la provincia de Castellón, que está en su totalidad bajo aviso rojo durante todo el día. La provincia de Alicante, también entera, estará en aviso naranja por las rachas de 90 km/h del mistral.

La situación mejorará antes en el sur de la Comunitat Valenciana. La Aemet desactiva todos los avisos en la noche del sábado al domingo, a las 4 de la madrugada. El resto del territorio se mantendrá en el aviso amarillo hasta el mediodía.

Noticia en actualización

