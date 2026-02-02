Detienen al presunto responsable de varios robos en viviendas en el campo de L'Alacantí

La Guardia Civil ha arrestado a un ciudadano español de 31 años, acusado de cometer siete robos con fuerza en viviendas situadas en diferentes partidas rurales próximas entre sí, dentro de la comarca de L’Alacantí, al norte de San Vicente del Raspeig.

La investigación, denominada "Operación Cafri", se inició tras detectar un repunte inusual de robos en las zonas de Boqueres y El Moralet. Los agentes de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig comenzaron las pesquisas para identificar al autor y poner fin a esta serie de delitos.

Gracias a la colaboración de vecinos y testigos, junto con las pruebas recopiladas, los investigadores pudieron centrar sus esfuerzos en un sospechoso que actuaba en la zona. Según las averiguaciones, el individuo se desplazaba a pie para perpetrar los robos y posteriormente huía usando bicicletas sustraídas, con las que transportaba los objetos robados.

El 29 de diciembre los agentes lograron localizarlo y detenerlo mientras merodeaba por una de las áreas afectadas. Un día después, durante el registro de su vivienda en la partida Tossal Redó de Mutxamel, hallaron numerosos objetos procedentes de los robos.

Entre ellos, varias bicicletas —algunas valoradas en más de 4.000 euros— que el detenido desmontaba para vender por piezas, además de televisores, tabletas, perfumes, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo. Todos estos efectos han sido devueltos a sus propietarios.

Además de los siete robos con fuerza —uno de ellos con moradores en la vivienda— se le imputa un delito contra la libertad e indemnidad sexual presuntamente cometido en la misma zona y en fechas cercanas. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig, que ordenó su ingreso en prisión el 31 de diciembre.

En una actuación paralela, la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig detuvo también a otro hombre español, de 47 años, acusado de dos robos consecutivos en viviendas de la partida El Moralet, cometidos durante la noche del 31 de diciembre, uno de ellos mientras los propietarios dormían.

Durante el registro de su domicilio, los agentes recuperaron buena parte del material sustraído, incluidos 1.400 euros en efectivo. El detenido tenía además una orden judicial vigente de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alicante por otro robo con fuerza. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó igualmente su ingreso en prisión.