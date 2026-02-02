La Costa Blanca refuerza su presencia internacional al promocionar su oferta de golf en el 'Toronto Golf & Travel Show'

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha participado este fin de semana en el Toronto Golf & Travel Show, celebrado en Canadá, con el objetivo de reforzar su proyección internacional y diversificar la oferta turística provincial a través del golf. Este segmento, considerado “estratégico y de alto valor añadido”, constituye —según palabras de su director, José Mancebo— un pilar fundamental en la promoción del destino.

La presencia de Costa Blanca en una de las ferias especializadas más destacadas del país se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana, así como con la Oficina Española de Turismo en Toronto.

Mancebo, que participó activamente en reuniones y encuentros profesionales, subrayó que se trata de “una acción conjunta que impulsa la visibilidad del destino y potencia una oferta especializada, competitiva y ajustada a las preferencias del mercado canadiense”.

Esta participación se integra dentro de la estrategia internacional del Patronato Provincial de Turismo, orientada a captar nuevos perfiles de visitantes, abrir mercados de largo recorrido y reducir la estacionalidad del sector. En palabras de Mancebo, “el turismo de golf es clave en este propósito, ya que atrae a viajeros con un gasto medio elevado, estancias prolongadas y un alto grado de fidelización”.

Alicante, destacó, dispone de una oferta de golf sólida y de calidad, respaldada por un clima excepcional todo el año, una completa red de campos de primer nivel y excelentes conexiones aéreas. Todo ello se complementa con una atractiva combinación de gastronomía, cultura, naturaleza y ocio, que permite ofrecer experiencias integrales tanto a golfistas como a sus acompañantes.

Durante el Toronto Golf & Travel Show, el Patronato mantuvo encuentros con profesionales del sector y con el público general, presentando la Costa Blanca como un destino competitivo y singular frente a otros enclaves internacionales de golf.

Mancebo señaló que esta cita “confirma el avance de la Costa Blanca en su estrategia de internacionalización, apostando por productos especializados que refuerzan la competitividad y consolidan un modelo turístico más diverso, sostenible y adaptado a los nuevos perfiles de viaje”.

Participación en la feria de Toronto

El objetivo de esta acción promocional ha sido afianzar el posicionamiento internacional de la marca Costa Blanca y fomentar su reconocimiento en el mercado norteamericano, especialmente dentro del segmento del golf. Además, busca diversificar la oferta turística provincial, atraer nuevos tipos de viajeros y contribuir a la desestacionalización del turismo.

La delegación alicantina contó con un estand propio de 18 metros cuadrados, donde se mostró la imagen del destino como referente de golf y sus conexiones aéreas con Canadá. A la feria asistieron también empresarios alicantinos del sector, entre ellos representantes de Alenda Golf Club y de los hoteles La Finca Resort, Dénia Marriott La Sella Golf Resort & Spa y Meliá Villaitana.

La Costa Blanca compartió espacio con reconocidos turoperadores y destinos internacionales de golf, como Tee Times Golf Agency (Portugal), Unique Golf Vacations (resorts premium), Primal Links Safari (golf y safaris en África), Gaylord Golf Mecca (Michigan) o Links of Ireland (viajes de golf en Irlanda).

El estand recibió una gran afluencia de visitantes, con un interés constante a lo largo del evento. El público canadiense valoró especialmente la relación calidad-precio del destino, la comodidad de los desplazamientos entre campos y alojamientos, y mostró preferencia por paquetes de golf diseñados y listos para su comercialización. También se destacó la importancia del clima, las estancias largas en temporada media y baja, la calidad de las instalaciones y los servicios complementarios.

La Asociación de Campos de Golf impulsó además un sorteo entre los asistentes que rellenaron una breve encuesta sobre sus motivaciones al elegir destinos de golf, lo que permitió recopilar información valiosa sobre el perfil del golfista canadiense.