À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la comunidad

Durante 2025, la televisión pública incrementó en un 22 % la producción destinada a informativos y nuevos programas, trabajando íntegramente con empresas de la Comunitat Valenciana. La única excepción ha sido una coproducción realizada junto a las televisiones autonómicas de la FORTA, que verá la luz próximamente.

Este aumento, desarrollado completamente con productoras valencianas, consolida el papel de la radiotelevisión pública como motor del sector audiovisual en la Comunitat. Cabe destacar que espacios como Fas Festa, Valencians al món o el magazine vespertino, anteriormente elaborados por productoras tanto locales como de otras regiones, ahora se confían exclusivamente a empresas de la Comunitat Valenciana, siguiendo la línea marcada por la dirección de À Punt.

La producción asociada —aquella que À Punt realiza junto con otras empresas del ámbito audiovisual valenciano— también se incrementó un 22 % respecto a 2024, alcanzando un total de 2.057 horas frente a las 1.934 del año anterior. Este bloque incluye programas de entretenimiento, retransmisiones de eventos como las Fallas, la Magdalena o las Hogueras, y otros contenidos audiovisuales encargados a productoras valencianas.

En cuanto a la producción propia, el crecimiento fue igualmente del 22 %, con un total de 1.813 horas de emisión, lo que representa un 32 % del tiempo total de la cadena. Además de los informativos, especiales y el espacio L’oracle, en 2025 se sumaron programas producidos íntegramente con recursos propios, como La via verda, Connexió CV y La Banda.

Este incremento en la actividad —tanto propia como asociada— ha sido posible gracias a la mejor utilización de los estudios, optimizando su uso a distintas horas del día. Esta estrategia ha reducido la necesidad de alquilar platós externos, permitiendo destinar esos recursos a nuevas producciones. Gracias a ello, el tiempo dedicado a redifusiones bajó un 15 % anual: del 22 % en 2024 al 7 % en 2025.

Por otro lado, À Punt ha mantenido su compromiso con la accesibilidad, cumpliendo e incluso superando los objetivos establecidos en subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Frente al mínimo legal de 100 horas subtituladas, 15 con audiodescripción y 15 con lengua de signos por semana, À Punt alcanzó 130, 24 y 22 horas respectivamente.

Estos datos forman parte del informe elaborado a partir del sistema de planificación y gestión de la programación de la televisión pública valenciana, que refleja el esfuerzo sostenido por consolidar un modelo audiovisual propio, participativo e inclusivo.