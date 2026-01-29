El Museo de Aguas de Alicante acoge el cierre de la cuarta edición del Foro de Empresas impulsado por Veolia y Cruz Roja

El Museo de Aguas de Alicante acogió el cierre de la cuarta edición del Foro de Empresas impulsado por Veolia y Cruz Roja, un espacio que se consolida como referencia para las alianzas entre empresas, administraciones y tercer sector en torno a la sostenibilidad y la acción social.

En la apertura, Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Veolia en la Comunidad Valenciana, reivindicó el valor simbólico del museo y de sus antiguos aljibes rehabilitados, donde se ubica el primer refugio climático de la ciudad, como ejemplo de cómo recuperar el patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Este IV Foro, que nació en 2015 y acumula ya más de una década de recorrido, ha llevado sus sesiones en el último año a Almoradí, Villajoyosa, Guardamar e Ibi, con la implicación de los ayuntamientos, las asambleas locales de Cruz Roja y el tejido empresarial de cada municipio.

En Almoradí se subrayó la alianza entre administración y empresas para mejorar la vida de las personas y el entorno; en Villajoyosa, compañías y comercio local incidieron en que la responsabilidad social es una oportunidad para devolver a la sociedad parte de lo recibido; en Guardamar se presentaron experiencias de inclusión laboral de personas migrantes; y en Ibi, grandes empresas defendieron la RSC como motivo de orgullo interno y como forma de dejar una huella positiva.

María José Beltrán, secretaria provincial de Cruz Roja en Alicante, puso el acento en el papel de la red territorial de la organización y de su voluntariado, y recordó que el objetivo último es transformar la vida de las personas hasta que dejen de necesitar apoyo.

Por su parte, Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunidad Valenciana, explicó que el trabajo conjunto se articula en tres ejes: oportunidades educativas, empleabilidad y comunidades sostenibles, con programas como los itinerarios formativos del Fondo Social, becas universitarias y de formación profesional ligadas al sector del agua.

Las conclusiones de esta cuarta edición se resumen en cinco ideas: la importancia de las alianzas público-privadas para “hacer pueblo”, el empleo como principal palanca de inclusión, el bienestar interno como parte de la responsabilidad social, la necesidad de vincular sostenibilidad e impacto local con la continuidad de las empresas y el papel clave de la comunicación para contagiar a otras organizaciones.

El presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Galvañ, reafirmó el compromiso de la entidad de seguir actuando como puente entre empresas y territorio y anunció, junto a Veolia, la puesta en marcha de una quinta edición y la extensión del modelo a la provincia de Valencia.