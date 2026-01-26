Del ocio nocturno al familiar: la apuesta del Grupo Magma por diversificar su negocio en Alicante

TAKA Fun Park nace como la gran apuesta del Grupo Magma para llevar su experiencia en ocio más allá de la noche y situarse en el centro del nuevo ocio familiar en Alicante, con la apertura el mes que viene de un parque infantil de última generación en el Centro Comercial Venecia, en el Cabo de las Huertas. Este proyecto se presenta como el primer paso visible de una estrategia de diversificación que aspira a transformar un centro comercial antiguo en un polo de atracción para familias durante todo el año.​

Del ocio nocturno al ocio familiar, el Grupo Magma ha decidido dar un giro a su trayectoria explorando otros nichos de mercado en el sector del ocio apoyándose en una constatación clara: mientras la oferta para el público adulto se ha multiplicado en Alicante en la última década, los espacios pensados específicamente para niños y familias siguen siendo limitados, sobre todo cuando se habla de recintos cubiertos, climatizados y con propuestas innovadoras.

TAKA Fun Park, actualmente en fase final de obras en la última planta del C.C. Venecia, es la respuesta de la compañía a esa brecha, y al mismo tiempo una declaración de intenciones sobre el tipo de ciudad que quiere ayudar a construir: más diversa en su ocio y con alternativas de calidad para todas las edades.​

No obstante, el movimiento no es improvisado, sino el resultado de un análisis del entorno y de las nuevas demandas sociales, que han ido desplazando el ocio hacia formatos más experienciales, seguros y compartidos en familia. Con TAKA Fun Park, Magma busca trasladar al ámbito infantil el conocimiento acumulado durante años en la creación de ambientes, experiencias y comunidades de clientes, pero adaptado a códigos muy distintos y a nuevas exigencias en materia de seguridad, pedagogía del juego y conciliación familiar.

Ezequiel Campora, uno de los responsables del grupo empresarial, afirma que el proyecto "surge principalmente para diversificar la expansión empresarial del grupo en consonancia con la evolución del ocio en la ciudad, que es cíclico. Después de la pandemia de Covid-19 la tendencia marcaba el rumbo del ocio nocturno y ahora nuestro público, en la treintena, demanda otro tipo de locales y experiencias".

La elección del C.C. Venecia no es casual, sino estratégica. Este complejo del Cabo de las Huertas, que en los últimos años había quedado desactualizado frente a otros espacios comerciales de la ciudad, encuentra en TAKA Fun Park una oportunidad para redefinirse como punto de encuentro habitual de las familias alicantinas, más allá del mero consumo diario de los habitantes de la zona.

Recreación del interior del TAKA Fun Park de Alicante. Grupo Magma

La ubicación ofrece ventajas claras: accesibilidad, aparcamiento, entorno cubierto y un tejido urbano consolidado alrededor, condiciones que facilitan que un proyecto de ocio de estas características pueda convertirse en un motor de revitalización del barrio.​

La apertura del parque implicará un aumento del flujo de visitantes al C.C. Venecia, con un impacto directo en los negocios ya instalados y en futuras aperturas que quieran aprovechar ese nuevo tráfico de público familiar. "Yo me acuerdo de que cuando era pequeño la zona del Cabo de las Huertas era más dinámica, con más negocios, sobre todo de restauración. Ahora la gente de este barrio tiene que coger el coche para desplazarse a otros centros comerciales de la ciudad. Es cierto que en Venecia no hay locales libres en este momento, pero estamos convencidos de que la apertura de TAKA Fun Park será un antes y un después en el complejo comercial y en el barrio", señala Campora.

Además, la puesta en marcha del proyecto supone la creación de empleo especializado en ámbitos como la atención al cliente, la animación infantil o la gestión de eventos familiares, reforzando el peso del sector servicios en la zona.

Nuevo modelo de parque infantil

Más allá de su dimensión económica, TAKA Fun Park aspira a introducir un nuevo modelo de parque infantil en Alicante. No se trata de un clásico parque de bolas, sino de un universo de juego activo y tecnológico, pensado para niños entre 4 y 10 años, donde la premisa no es solo entretener, sino fomentar movimiento, creatividad y cooperación en un entorno controlado. La propuesta combina estructuras de juego físico con elementos interactivos, integrando tecnología de forma natural para enriquecer la experiencia de los más pequeños sin renunciar al componente de actividad corporal.​

La concepción del espacio se alinea con una tendencia que gana peso en el sector: lugares de ocio que no separan al niño del adulto, sino que ofrecen soluciones completas para toda la familia. El parque incorpora cafetería y terraza como parte de la experiencia, de modo que madres y padres puedan relajarse, trabajar o socializar mientras los niños juegan en un recinto seguro, vigilado y atendido por personal especializado.

"Nuestra intención no es meter a 400 niños al mismo tiempo en un parque de bolas o colchonetas para que entretengan. Nuestro modelo de parque infantil propone un recorrido muy interactivo, con nuevas tecnologías, secuenciado por tiempo para que no se masifique y mientras que los padres también puedan disfrutar de la experiencia y del entorno", añade Campora.

En el plano urbano, la combinación de proximidad a la ciudad, buenas comunicaciones y un entorno agradable sitúa al barrio en una posición privilegiada para convertirse en referente de un ocio más diverso, capaz de convivir con su oferta tradicional. Además, el Grupo Magma ya trabaja en otros proyectos de ocio familiar que pueden complementar la oferta en la ciudad de Alicante como por ejemplo las celebraciones temáticas con el diseño de eventos a medida del cliente potencial, que es el niño o la familia.

La inauguración, prevista para el próximo mes, marcará el pistoletazo de salida de ese nuevo recorrido, en el que la compañía aspira a consolidar su presencia en el segmento familiar sin renunciar a su ADN como creadora de experiencias.