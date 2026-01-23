Cuatro detenidos por un intento de homicidio tras una brutal agresión en una zona de ocio de Alicante

Cuatro hombres han sido detenidos como presuntos responsables de un intento de homicidio, tras su supuesta participación en una violenta agresión ocurrida a finales del año pasado en una zona de ocio de San Vicente del Raspeig (Alicante). La víctima, un hombre, sufrió heridas muy graves que obligaron a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

La investigación comenzó el 16 de noviembre, cuando el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig inició las indagaciones a raíz de la denuncia presentada por el hermano del afectado, según ha comunicado este viernes el instituto armado.

En el marco de la operación denominada Umbral25, los agentes arrestaron a los cuatro sospechosos entre el 1 y el 15 de diciembre en las localidades de Alicante, San Vicente del Raspeig y La Junquera (Girona).

Dada la complejidad del caso, fue necesaria la cooperación de diferentes unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además del apoyo de personal de la Universidad de Alicante (UA), cuya colaboración resultó clave para el desarrollo de la investigación.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig. El juez ordenó el ingreso en prisión preventiva para el de mayor edad y la libertad con medidas cautelares para los otros tres implicados.

