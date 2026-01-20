Buscan a una vecina de Villena que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz: "Estamos pendientes"

Un bombero y miembros de la Guardia Civil junto al tren Alvia de Renfe siniestrado. Reuters

Buscan a una vecina de Villena entre los desaparecidos del accidente ferroviario de Adamuz que ha provocado 41 muertos confirmados hasta el momento.

Fuentes municipales confirman a este diario que la mujer, de unos 30 años de edad, era una de las pasajeras que viajaba en el tren Alvia Madrid-Huelva el pasado domingo que salió a las 18:05 horas desde la estación de Atocha.

"Estamos pendientes de los avances y de la información que nos proporciona desde el Gobierno", señalan desde Villena.

La mujer lleva 40 horas desaparecida y se teme que pueda ser una de las víctimas mortales que han quedado atrapadas en los primeros vagones (1 y 2) del tren de Alvia tras el fuerte impacto contra los vagones de un tren de Iryo que descarrilaron y ocuparon las vías por donde viajaba.

Un familiar de la mujer se ha desplazado a Córdoba para tratar de hallar a la desaparecida.

Allí, los equipos de rescate trabajan sin descanso para excarcelar a las víctimas que han quedado atrapadas en los trenes.

Hay 152 heridos, de los cuales 39 están hospitalizados. 13 de los heridos se encuentran en la UCI, nueve están graves aunque no se teme por su vida, según ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Uno de ellos es un menor.



Desde la Guardia Civil confirman a EL ESPAÑOL que el allanado de camino de las grúas hasta la zona del desastre puede alargarse hasta el miércoles. De ahí que se esté barajando la posibilidad de trocear el tren y elevarlo por partes.

Adif está planteando medidas alternativas para poder evacuar los vagones, como habilitar una grúa más pesada, que ya se está empezando a montar.

Los técnicos han conseguido rescatar fallecidos de esos dos vagones, donde se tiene constancia de que viajaban 53 viajeros, pero hay zonas muy opacas.

Posible fallo en la soldadura