El congreso de la Real Sociedad Matemática Española reúne a más de 500 matemáticos en la Universidad de Alicante

El congreso de la Real Sociedad Matemática Española reúne a más de 500 matemáticos se reúnen en la Universidad de Alicante

La Real Sociedad Matemática Española celebra desde hoy y hasta el 23 de enero su congreso bienal, que reúne en la Universidad de Alicante (UA) a 528 expertos en matemáticas. Durante el encuentro se debatirá sobre el presente y el futuro de esta ciencia, así como sobre su enseñanza en los distintos niveles educativos.

El acto inaugural tuvo lugar este lunes en el paraninfo de la UA, con la participación de la rectora Amparo Navarro, quien abrió la sesión con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Durante su intervención, Navarro subrayó el compromiso constante de la comunidad universitaria con la docencia, la investigación y la divulgación de las matemáticas, destacando la importancia de fomentar vocaciones entre las nuevas generaciones y de impulsar la presencia de las mujeres en esta disciplina.

Según señaló, las matemáticas “están presentes en todos los ámbitos de la vida” y permiten explicar desde los hechos más trágicos hasta los grandes avances científicos.

Por su parte, Juan Matías Sepulcre Martínez, presidente del comité organizador, recordó que en 2027 la Universidad de Alicante celebrará el 30.º aniversario de los estudios de Matemáticas.

En ese sentido, afirmó que la Bienal adquiere un valor simbólico especial y constituye una oportunidad para visibilizar el trabajo de los distintos grupos de investigación de la UA y la estrecha colaboración entre los tres departamentos implicados —Matemáticas, Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial, e Innovación y Formación Didáctica—.

También destacó que el congreso será un espacio de reflexión colectiva sobre el papel de las matemáticas en la educación y su importancia para el progreso de la sociedad.

En el acto inaugural participaron igualmente María Victoria Otero, presidenta de la Real Sociedad Matemática Española; José Antonio Bermejo, diputado provincial de Alicante; y Pachi Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig.

Esta es la primera vez que la Comunitat Valenciana acoge este encuentro, que contará con 33 sesiones temáticas —la cifra más alta hasta ahora—, 41 ponencias, 24 pósteres científicos y dos mesas redondas centradas en la cooperación internacional y en los desafíos actuales de la enseñanza de las matemáticas.

Además, el congreso incluye unas jornadas de formación dirigidas al profesorado de secundaria, organizadas junto al Cefire bajo el título “¿Cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas en ESO y Bachillerato?”. Estas sesiones tendrán lugar los días 22 y 23 de enero por la tarde en el Salón de Actos de la UA.

Paralelamente, se desarrollará un programa de actividades culturales y formativas, con visitas guiadas a lugares emblemáticos como la casa natal de Jorge Juan, la empresa Carmencita, el Castillo de Santa Bárbara, el MARQ, el yacimiento de l’Alcúdia y distintos espacios de la ciudad de Alicante.

En el marco del congreso, y con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, se ha inaugurado la exposición “IMAGINARY: Una mirada matemática” en la sala Aifos, abierta al público hasta el 9 de febrero de 2026.

La muestra se inauguró el 10 de enero, coincidiendo con la visita de los jóvenes del programa EsTalMat, dedicado a detectar y apoyar el talento matemático en edades tempranas.

Alrededor de 75 estudiantes de la Comunitat Valenciana participaron en talleres de estrategia, geometría y sucesiones impartidos por especialistas como Roberto Selva, Juan Matías Sepulcre y Juan Manuel Conde.

“IMAGINARY” ofrece al público una experiencia interactiva con visualizaciones, software y objetos en 3D que exploran la geometría algebraica. Su objetivo es acercar las matemáticas de forma atractiva y participativa, fomentando la curiosidad y el disfrute en torno a esta disciplina científica.