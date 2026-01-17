Muere un joven de 19 años en Alicante después de atragantarse mientras comía el gajo de una mandarina

Los servicios del SAMU en imagen de archivo.

Un joven de 19 años ha fallecido en una avenida de la playa de San Juan de Alicante por asfixia tras atragantarse cuando comía el gajo de una mandarina.

El trágico suceso ocurrió este viernes, cuando la víctima comía la mandarina en compañía de unos amigos.

El joven se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo, según han informado este sábado a Efe fuentes de la investigación.

Al lugar acudieron efectivos de las policías Nacional y Local, así como sanitarios. Las tareas de reanimación no tuvieron éxito y solamente se pudo confirmar el fallecimiento.

El cuerpo del joven ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para ser sometido a una autopsia, que confirmará la causa del fallecimiento.