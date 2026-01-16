La reforma de la oficina de Suma en Benidorm refuerza la atención presencial, la digitalización y la sostenibilidad

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha visitado esta mañana la oficina de Suma en Benidorm tras las obras de reforma acometidas en la misma que han permitido mejorar la funcionalidad y sostenibilidad de las instalaciones, reforzando el uso de las tecnologías digitales, la accesibilidad y la atención presencial.

Acompañado por la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, y el director del organismo, José Antonio Belso, el presidente y también alcalde de Benidorm ha recorrido las nuevas dependencias de la Avenida Beniardà, ya abiertas al público tras una reforma en la que se ha invertido 591.690 euros

“Esta inversión supone un salto cualitativo en las instalaciones, ya que el personal ya tiene altos niveles de excelencia, poniendo a las personas en el centro de una atención cercana, directa y de proximidad”, ha señalado Toni Pérez, quien ha resaltado el “confort” de la nueva oficina “tanto para los contribuyentes como para la quincena de empleados que aquí trabajan”, así como la “alianza” de Diputación y Ayuntamiento de Benidorm para llevar a cabo el proyecto “con el fin de mejorar el servicio”.

La oficina de Suma en Benidorm, que abrió sus puertas por primera vez hace 33 años con una superficie de 375 metros cuadrados, atiende cada año a 25.000 ciudadanos y cuenta con personal preparado para prestar asistencia en diferentes idiomas: inglés, alemán, francés y ruso. El nuevo diseño recupera la filosofía de la innovación y se refuerza el valor de la atención presencial y personal “ya que, de forma especial, no queremos dejar de lado a las personas mayores que no están acostumbradas al uso de los medios digitales”.

Asimismo, se mejora la funcionalidad y sostenibilidad ambiental. De esta forma, se ha instalado cartelería digital, el uso compartido de impresoras para reducir el uso de papel, paneles y techos fonoabsorbentes para mejorar las condiciones acústicas y un sistema de climatización más eficiente en maquinaria y en el uso de materiales en paredes para reducir pérdidas de energía. Además, se han creado zonas de office para facilitar a los trabajadores espacios de descanso o reunión.

Esta remodelación se enmarca en el Plan de Renovación definido en el Plan Estratégico de Suma que contempla la reforma de las 47 oficinas que tiene el organismo distribuidas por toda la provincia, un proyecto que se prolongará hasta 2030 y cuya inversión ronda los diez millones de euros. La de Benidorm es la segunda oficina que se remodela en la provincia tras la de Elche Carrús y en estos momentos se están finalizando las de Torrevieja y Santa Pola. En este ejercicio de 2026 está previsto reformar las oficinas de Orihuela, Almoradí y Alfaz del Pi.