El PP presenta a FOPA un plan de vivienda con menos burocracia, alivio fiscal y más facilidades para jóvenes

Diputados y senadores del PP por la provincia de Alicante han trasladado este viernes a la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA) los principales ejes del Plan Nacional de Vivienda de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión celebrada en la sede provincial del PP en Alicante. Durante el encuentro se han analizado las medidas que el partido considera imprescindibles para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y garantizar que la provincia pueda disponer de la oferta de vivienda que necesita.

La diputada alicantina Sandra Pascual ha subrayado que la vivienda se ha consolidado como una de las grandes preocupaciones de los alicantinos y del conjunto de los españoles. En este sentido, ha destacado que todas aquellas medidas que permitan a los jóvenes emanciparse, formar un hogar y acceder a una vivienda digna, así como las que ayuden a aumentar la oferta disponible, se integran en el Plan Nacional de Vivienda presentado por el Partido Popular.

Pascual ha recordado que este Plan Nacional de Vivienda fue presentado por Alberto Núñez Feijóo el pasado 12 de enero, con una batería de propuestas específicamente orientadas a atender la demanda de los jóvenes mediante incentivos al acceso a la vivienda. La diputada ha señalado que España afronta “un gravísimo problema de vivienda”, con mucha más población buscando casa que viviendas disponibles, lo que ha disparado los precios y hace imprescindible facilitar la construcción de nueva vivienda.

Frente a esta situación, Pascual ha remarcado que Feijóo ha puesto sobre la mesa soluciones para que acceder a una vivienda deje de ser “una misión imposible” para amplias capas de la población. Entre esas soluciones, se incluye un bloque de medidas de simplificación y agilización administrativa para la construcción y compra de viviendas, con el objetivo de reducir plazos, eliminar cuellos de botella y ofrecer mayor seguridad a promotores, compradores y arrendadores.

Durante la reunión, el PP ha trasladado a Javier Gisbert, presidente de FOPA, y al resto de miembros de la junta directiva, que el plan de vivienda se articula en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, la reducción de cargas y procedimientos burocráticos para impulsar la promoción y la adquisición de vivienda; en segundo lugar, deducciones fiscales dirigidas de forma prioritaria a los menores de 40 años para facilitar tanto la compra como el alquiler; y, en tercer lugar, unas políticas impositivas que incentiven una mayor oferta y, con ello, un mayor acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía.

El PP ha defendido asimismo la importancia de proteger la propiedad privada en un contexto en el que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está promoviendo fenómenos como la okupación y la inquiokupación. Los representantes populares han recalcado que la seguridad jurídica es un requisito básico para que propietarios e inversores mantengan su confianza y sigan apostando por aumentar el parque de vivienda en alquiler y en venta.

Al encuentro han asistido la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, los diputados Sandra Pascual, Joaquín Melgarejo y Julia Parra, así como la senadora Dolores Esteve. Por parte de FOPA han participado su presidente, Javier Gisbert, y diversos representantes de la entidad, con quienes se ha abierto una línea de diálogo estable para seguir trabajando en propuestas que mejoren el acceso a la vivienda en la provincia de Alicante.