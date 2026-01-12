La Policía Nacional de Alicante avisa de la tendencia de robos en 2026 y cómo evitarlo: "Podríamos ponerle nombre"

El adiós a 2025 en la provincia de Alicante deja un panorama en lo delictivo con novedades que se adaptan a las nuevas imposiciones. En el repaso al trabajo hecho durante el año apuntan a este cambio en las dinámicas, la mejora de la eficacia policial y los consejos para evitar el robo de moda: las balizas V16.

"La Policía Nacional ha observado que en este 2025 hay un aumento muy leve de algunos delitos, de algunos tipos delictivos, como podrían ser las lesiones, los robos con fuerza interior de vehículo y los hurtos", ha señalado el portavoz Cristian Plazas al realizar el balance anual.

Uno de los puntos críticos señalados por el portavoz es el descuido de los ciudadanos al dejar objetos de valor en sus coches. Según el portavoz, el delincuente que no tiene capacidad para el fraude tecnológico recurre a la vía pública: "El delincuente que no tiene esa creatividad o esa capacidad para estafar, tiene que salir a la calle a robar".

La policía ha detectado que muchos de estos robos se complican por la falta de previsión de los propietarios. "Estamos notando que mucha gente se deja objetos numerados, objetos que tienen un número de serie y que luego, por no tener ese número, no se les puede hacer entrega".

Especial atención merecen las tarjetas bancarias y las balizas de seguridad de los vehículos. Plazas advierte que los ladrones "están llevando balizas" y que identificarlas es clave para la imputación de delitos. "Podríamos ponerle nombre y apellidos a esa baliza si la tenemos identificada nosotros", afirma con rotundidad.

Para evitar que estos objetos queden en un limbo legal tras ser recuperados, el portavoz recomienda una medida sencilla. "Nos apuntamos el número de serie, le hacemos una foto, que esa baliza sea nuestra... todo lo que nos dejemos lo debería estar inventariado", aconsejan.

En cuanto al ámbito digital, las estafas siguen siendo una preocupación mayoritaria, especialmente tres modalidades. "El grueso de los delitos de estafa lo encabezan tres: el falso banco, el falso alquiler y el 'hijo en apuros'", detalla el portavoz.

Sobre el timo del "hijo en apuros", recomienda una estrategia familiar contra la urgencia fingida por el delincuente: "Nosotros siempre apelamos por crear una clave de seguridad en la familia". Si el supuesto familiar no conoce la clave, se confirma que se trata de un engaño.

Respecto a las estafas de alquiler, muy comunes en zonas costeras, advierten sobre las ofertas "idílicas" de viviendas que no existen. Para evitarlas, el consejo es claro: "Recomendamos contactar con aplicaciones o páginas web de reconocido prestigio" y, si es posible, realizar la contratación de persona a persona.

Por último, el portavoz ha destacado el potencial de las herramientas tecnológicas de denuncia. Sobre la aplicación Alertcops, Plazas afirma que "es una herramienta muy efectiva y muy fácil de usar", aunque lamenta que todavía no se le esté dando el uso máximo por parte de la ciudadanía.