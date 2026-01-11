Piden cuatro años de cárcel para un hombre acusado de estafar más de 140.000 euros a la abuela de su novia

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para un hombre acusado de apropiarse de más de 142.000 euros pertenecientes a la abuela de su pareja, una mujer de 91 años.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al acusado se le imputa un delito continuado de estafa agravada, al haber presuntamente abusado de la vulnerabilidad de la anciana y persuadido a la víctima para que le entregara sus tarjetas bancarias y libretas de ahorro.

Con esa documentación, el individuo habría efectuado pagos en su propio beneficio, además de realizar compras, cargos no autorizados y retiradas de efectivo por un importe total que asciende a la cantidad denunciada.

El Tribunal ha informado de que el juicio está programado para este lunes, a las 9:30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.

