El primer premio de la lotería de El Niño muy repartido en la provincia de Alicante: Dénia, Sant Vicent, Benidorm…

El sorteo extraordinario de El Niño ha dejado una estela de alegría en la provincia de Alicante, repartiendo su primer premio de forma muy atomizada. La suerte ha viajado por la ciudad de Alicante, Dénia, Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig, Benidorm y San Miguel de Salinas.

En Dénia, la propietaria de la administración situada en la calle Estrella, Cristina, expresa a EL ESPAÑOL su emoción al representar a la tercera generación de un negocio familiar que abrió sus puertas en 1968. A pesar de que el establecimiento cuenta con una sólida trayectoria repartiendo premios, Cristina subraya que este es el primer premio de los sorteos oficiales de la Navidad que otorgan en su historia.

A la espera de que le confirmen cuántos décimos ha vendido del 06703, ningún afortunado se ha acercado al mediodía a la administración para celebrar el éxito.

En la ciudad de Alicante, la fortuna ha recalado en el estanco de la avenida de Jijona, 28. Paula ha confirmado que han vendido un décimo a través de máquina. Este punto de venta destaca por un curioso contraste: mientras que el estanco tiene una antigüedad de 90 años, apenas llevan tres años comercializando lotería, un tiempo récord para haber dado ya un primer premio de esta magnitud.

Y así lo celebra Víctor, el propietario, "este es el mayor premio que hemos dado hasta el momento". Radiante de felicidad, su estanco es un no parar de gente que busca tabaco y otras loterías. A las dos del mediodía seguía sin saber si ha vendido solo un décimo o si han sido más. En el sistema mixto del estanco, el número puede repartirse al azar o bajo demanda.

El hecho de que el premio haya aparecido en puntos tan diversos, desde administraciones con décadas de tradición hasta estancos que acaban de empezar con la lotería, refleja la capilaridad de la suerte en este día de Reyes para los alicantinos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.