Emoción y euforia entre los más pequeños durante la Nochevieja infantil celebrada este miércoles en Alicante

Si bien todavía quedan unas horas antes de despedir el 2025, los más pequeños de Alicante ya han podido vivir la euforia de la Nochevieja en pleno centro de Alicante en la Rambla Méndez Núñez.

Desde las 10.30 horas de este miércoles, el Ayuntamiento ha organizado múltiples actividades de todo tipo para regalar a los más pequeños una mañana inolvidable.

Tras unas horas de canto, photoccall y baile, la fiesta culminaba a las 12 con las campanadas, de la mano de las 1.200 bolsas de 12 gominolas sin gluten repartidas a cada niño por el Ayuntamiento de Alicante.

En concreto, la mañana contó también con la presencia de personajes de animación, elementos hinchables y, como uno de los platos fuertes, el espectáculo del mago Lumaky, conocido por sus apariciones en programas de televisión nacionales.

Al escenario de las campanadas se subieron las representantes infantiles de las fiestas de Alicante junto a la concejala de Fiestas para dar la bienvenida simbólica al nuevo año. Finalmente, el evento culminó a las 12.30 horas.

Próxima cita esta noche

A partir de las 22.30 horas, la Rambla se transformará en epicentro de la celebración de Nochevieja para adultos. El escenario principal, estratégicamente ubicado en esta arteria principal, permitirá garantizar tanto el espacio como las medidas de seguridad necesarias, teniendo en cuenta la presencia del belén de grandes dimensiones que ocupará la plaza del Ayuntamiento.

Desde ese instante, diversos DJs y animadores comenzarán a crear una atmósfera festiva que irá intensificándose conforme se aproxime la medianoche.

Momentos antes de las doce en punto, se procederá a distribuir más de 2.000 bolsas con uvas de la suerte en un punto de reparto situado junto a la cafetería Starbucks.

Quienes deseen recibir el nuevo año tendrán dos alternativas: permanecer en la Rambla para escuchar las campanadas por sistema de megafonía, o trasladarse hasta la plaza del Ayuntamiento, donde podrán oírlas directamente desde la torre del reloj, completamente equipada con equipo de sonorización.

La celebración proseguirá en la Rambla con la actuación de la Orquesta Athenas, integrada por once músicos y vocalistas, que ofrecerá su espectáculo hasta las 4.00 horas con un importante despliegue técnico de sonido, iluminación y pantalla LED.

Simultáneamente, el Ayuntamiento habilitará un Punto Violeta en la esquina de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén, disponible desde la tarde del 31 hasta la madrugada del 1 de enero, para prevenir e intervenir en posibles situaciones de violencia de género.

La Nochevieja alicantina mantiene asimismo su vocación solidaria. La Barra Solidaria, impulsada por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), canalizará la totalidad de sus ingresos hacia las organizaciones Alinur, Apsa y Apamm, permitiendo comenzar el año nuevo con una contribución a quienes más la necesitan.