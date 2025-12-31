Bomberos de Alicante rescatan a tres mujeres perdidas y extenuadas en El Montgó

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante llevaron a cabo este martes por la tarde el rescate de tres mujeres que se habían extraviado en una zona de difícil acceso del Montgó y mostraban signos de agotamiento.

De acuerdo con el Consorcio, el aviso llegó alrededor de las 15:57 horas, cuando las tres senderistas —dos de 27 años y una de 36— contactaron con el servicio de emergencias 112 para informar de que se habían perdido y se encontraban exhaustas.

Debido a la complejidad del terreno, intervino el Grupo de Rescate con el helicóptero Alpha 1, que efectuó el traslado de las mujeres una por una hasta el parque de bomberos de Dénia. Allí fueron atendidas, sin que se requiriera asistencia médica.

