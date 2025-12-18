Vectalia brinda con los medios de comunicación de Alicante en la bodega Casa Sicilia en Novelda

La acogedora bodega restaurante Casa Sicilia, situada en el municipio alicantino de Novelda, se convirtió una vez más en el escenario elegido por Vectalia para celebrar su ya tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación de la provincia de Alicante.

La cita reunió a numerosos profesionales del periodismo en una velada marcada por la cordialidad, la cercanía y el espíritu festivo propio de estas fechas.

El evento, que se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del calendario institucional del grupo, sirvió para hacer balance de un año especialmente positivo y lleno de proyectos, colaboraciones y logros compartidos.

Durante el encuentro, los representantes de Vectalia brindaron junto a periodistas, fotógrafos y comunicadores de distintos ámbitos —radio, televisión, prensa escrita y medios digitales— en un ambiente relajado que propició la conversación y el intercambio de experiencias.

Entre los asistentes destacó la presencia de Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, quien, junto al resto de invitados, compartió unas horas de convivencia y la noticia de su nuevo cargo como directora de la cadena de televisión À Punt, en un entorno que combinó la tradición vinícola con la hospitalidad característica de Casa Sicilia.

La dirección del Grupo Vectalia aprovechó la ocasión para expresar su más sincero agradecimiento a todos los profesionales de la comunicación por su dedicación, su trabajo constante y la confianza mostrada a lo largo del año.

Asimismo, transmitió su deseo de que estas fiestas estén llenas de alegría y buenos momentos, y que el año 2026 llegue cargado de nuevos retos, oportunidades y proyectos compartidos, bajo el lema que guía la filosofía del grupo: "sigamos moviéndonos juntos".