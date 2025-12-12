San Vicente anuncia el desbloqueo del nuevo contrato de limpieza y residuos tras 5 años de intentos fallidos

El Ayuntamiento de San Vicente pondrá en marcha en 2026 un nuevo contrato para la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

La renovación de la gestión de estos servicios municipales seguirá adelante después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya desestimado la solicitud de nulidad presentada por dos empresas, asociadas en UTE, contra el acuerdo de adjudicación a favor de Prezero aprobado en el pleno del pasado mes de septiembre.

La resolución, que es firme y no admite recurso en vía administrativa, levanta además la suspensión cautelar del procedimiento de contratación.

De este modo, el expediente continuará su tramitación hasta su formalización definitiva a comienzos del próximo año.

El tribunal, tras revisar de forma detallada todos los trámites realizados por el Ayuntamiento, ha avalado el proceso técnico de evaluación, valoración y puntuación de las ocho ofertas presentadas para gestionar estos servicios y ha rechazado el recurso de una de las licitadoras.

El alcalde, Pachi Pascual, ha destacado “la gran noticia que supone poder poner en marcha este contrato, tan importante para todos los sanvicenteros, para ofrecer un servicio acorde a lo que merece una ciudad con más de 60.000 habitantes y cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía, en el que hemos trabajado desde el primer día”.

Superado el periodo de implantación, el primer edil ha subrayado que “se apreciarán avances en la limpieza y en la recogida de residuos, pero también en la concienciación ciudadana, un aspecto clave para lograr la ciudad que todos deseamos”.

El pleno adjudicó el contrato el pasado septiembre por un importe de 85 millones de euros para un periodo de 10 años, hasta 2036, con los votos favorables de PP y Vox.

Mientras se resolvía el recurso, el acuerdo ha permanecido paralizado, lo que obligó al equipo de Gobierno a aprobar la octava prórroga forzosa, hasta mayo de 2026, del contrato anterior, adjudicado en 2012 por ocho años y extendido cinco más. Esta prórroga quedará sin efecto cuando entre en vigor el nuevo contrato.

Pascual ha puesto en valor “la enorme implicación y el esfuerzo de muchos trabajadores municipales, tanto en la preparación de un contrato con importantes mejoras y todas las garantías legales, como en el proceso de adjudicación y en la gestión de la suspensión cautelar, que ha complicado la situación en los últimos meses pero que, afortunadamente, ha terminado con un desenlace positivo para la ciudadanía, principal beneficiaria de todo este procedimiento”.

El alcalde ha querido también agradecer la labor del personal encargado de la recogida de residuos y de la limpieza urbana, “que ha hecho todo lo posible por ofrecer un buen servicio y que, a partir de ahora, contará con más medios y una gestión mejorada para alcanzar los estándares de calidad fijados, sumando además la mayor colaboración vecinal que esperamos obtener mediante las campañas de concienciación previstas”.

De cara a 2026, además de la entrada en vigor del nuevo contrato, el equipo de Gobierno ha aprobado nuevas reducciones en la tasa por recogida, transferencia y tratamiento de residuos para beneficiar a unas 1.800 familias en situación de vulnerabilidad a partir del 1 de enero.

Por primera vez se contemplan también dos bonificaciones vinculadas a la colaboración ciudadana: hasta un 4% por el uso del ecoparque y hasta un 16% por depositar la fracción orgánica en los contenedores inteligentes que se irán instalando en un plazo máximo de 18 meses desde el inicio del contrato.

Mejoras previstas

La reciente decisión del Tribunal de Recursos Contractuales permitirá adelantar la puesta en marcha de las mejoras incluidas en el nuevo contrato

En el ámbito de los residuos, se prevé la implantación de la recogida de bioresiduos y de contenedores inteligentes para la fracción orgánica, el aumento de la eficiencia y la optimización de los recursos, el refuerzo de las recogidas selectivas, así como la prevención de desbordamientos y la retirada ágil de todo tipo de residuos, incluidos los voluminosos.

El pliego incluye además el compromiso de reforzar la limpieza en parques, jardines, plazas, áreas de juegos infantiles, pavimentos, mobiliario urbano y fachadas de edificios públicos, junto con un mayor control y seguimiento del cumplimiento del contrato.

Como novedad, se introduce también una mayor flexibilidad para adaptar los trabajos a las necesidades que puedan surgir durante toda la vigencia del servicio.