Morant pide a Feijóo que declare ante la jueza para saber si Mazón le informó en la dana o fue mentira

Diana Morant ha exigido este viernes en un brindis de Navidad en Alicante que Alberto Núñez Feijóo aclare ante la jueza de la dana si Carlos Mazón le informó realmente “en tiempo real” durante la tragedia o si mintió a las víctimas y a la ciudadanía.​​

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant ha instado al líder del PP a que explique en sede judicial si aquel día de la dana Carlos Mazón le mantuvo puntualmente informado, como Feijóo afirmó públicamente, o si “todo fue mentira”.

Morant subraya que mentir en una crisis con centenares de víctimas mortales es “de una gravedad extrema” y que una falsedad a las víctimas y al conjunto de la ciudadanía debería inhabilitar para ejercer responsabilidades políticas.​​

La versión de Mazón

La dirigente socialista recuerda que el registro oficial de llamadas de Mazón no refleja contactos con Feijóo en las horas críticas, lo que pone en duda la versión del president sobre una información “en tiempo real”.

Para Morant, o miente Mazón con sus llamadas o mintió Feijóo al atribuirse un seguimiento detallado de la emergencia, un punto que considera clave para esclarecer si se tomaron decisiones que podrían haber salvado vidas.​​

La gestión de las crisis

Morant enmarca este episodio en lo que describe como un patrón de “mentiras” del PP en grandes crisis, citando los casos del 11M, el Prestige, el Yak-42, el accidente de metro de València de 2006 y ahora la dana.

Sostiene que el PP “pone la mentira por delante” para blindar a sus gobiernos autonómicos y cargar las culpas sobre el Ejecutivo central, en este caso el de Pedro Sánchez.​​

Víctimas de la dana

Las palabras de Morant llegan después de que la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O haya pedido formalmente a la jueza de Catarroja que cite a Feijóo como testigo para que detalle qué información recibió de Mazón, a través de qué canales y en qué momento.

La acusación popular considera “pertinente y necesaria” esa declaración para contrastar la versión del líder del PP con el listado de comunicaciones ya incorporado a la causa y determinar eventuales responsabilidades en la gestión del episodio de lluvias torrenciales.​

Caso Ábalos

En paralelo, Morant ha confirmado la apertura de expediente y la suspensión inmediata de militancia a un dirigente valenciano investigado en una derivada del caso Ábalos, a petición del PSOE federal.

La líder del PSPV defiende una reacción “inmediata y contundente” ante cualquier sospecha de corrupción, alegando que prácticas incompatibles con los valores del partido deshonran la trayectoria de una organización que reivindica sus raíces democráticas y de defensa de las libertades.​​