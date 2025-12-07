Torrevieja aprueba el proyecto básico del Museo del Mar y el recinto para el Certamen Internacional de Habaneras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado esta pasada semana el Proyecto Básico del Recinto Multiusos con destino principal a la celebración del Certamen Internacional de Habaneras, así como sus infraestructuras complementarias y la urbanización aledaña.

Este proyecto ha sido redactado por el estudio de arquitectura Paredes Pedrosa Arquitectos, SLP, dirigidos por los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, "toda una referencia en su profesión" y que, entre otros reconocimientos, son Premio Nacional de Arquitectura 2023.

El proyecto consta de tres fases. La primera, ya en ejecución de obras por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, se corresponde con la rehabilitación de la Fábrica de Hielo y la edificación adjunta, con destino a Oficina Municipal de Turismo y diversas dependencias municipales.

La segunda fase se corresponde con el Auditorio para el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, que se ubicará en el antiguo varadero de Marina Internacional, y que contará con un graderío permanente y, además, hará la función de un "espectacular mirador" a la bahía de Torrevieja.

La propuesta de intervención plantea además el aprovechamiento del resto de superficie del varadero como un gran espacio público de cerca de 12.000 metros cuadrados, con un auditorio con capacidad para 1.000 personas, a cuyo emplazamiento se accederá con un amplio acceso desde calle Faleria y calle Salero y su prolongación hacia Paseo Maestro Velero Buades.

Por último, la tercera fase se corresponde con el Museo del Mar y la Sal y sus aledaños. El espacio contará con salas de exposición permanente, salas de exposición temporal y sala polivalente con los servicios de aseos y almacén, insertado por debajo de la cota de la calle Faleria, con acceso principal a la cota del paseo que discurre por el borde del muelle de las Eras.

El total de las obras están valoradas en 31.150.799 euros (IVA incluido), con fondos conseguidos por el Ayuntamiento de Torrevieja provenientes de otras administraciones para la cofinanciación.

Según subraya el consistorio, como ya se informó en su día, las obras del entorno de las Eras de la Sal cuentan ya con una financiación de cinco millones de euros de la Generalitat -tres millones provenientes de la Conselleria de Cultura y dos de Turisme- y dos millones de euros procedentes de los planes Planifica de la Diputación de Alicante.

A esta aportación se ha sumado, recientemente, la inclusión del ámbito del Museo del Mar y la Sal en la aprobación del Plan de Actuación de Integrada de los fondos europeos EDIL, que van a posibilitar que el Ayuntamiento de Torrevieja destine 8.652.418 euros.

Por tanto, el Ayuntamiento de Torrevieja podrá cofinanciar 15,6 millones de euros de los 31,1 millones del total de la actuación. Así, el montante de las obras contará con un 50% de financiación municipal y un 50% provenientes de otras administraciones.

Primavera de 2026

Una vez aprobado el proyecto básico, se va a proceder a la redacción y entrega del proyecto de ejecución del Museo del Mar y del Auditorio con el propósito de licitar las obras en la primavera del próximo año 2026.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto disponer de las autorizaciones de uso del antiguo varadero por parte de la Dirección General de Puertos de la Generalitat Valenciana.