Alicante tiene 14 pueblos con riesgo de sufrir emergencias por las nevadas

La provincia de Alicante tiene 14 localidades que se encuentran por encima de los 800 metros de altitud y que poseen riesgo alto de verse afectadas por alguna emergencia por nevadas, informa EFE.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha mantenido este viernes una reunión con los organismos que intervienen en el dispositivo de prevención frente al riesgo de nevadas en la Comunitat Valenciana para coordinar los recursos destinados a minimizar los efectos de la climatología adversa durante el periodo invernal, según la Generalitat.

En la reunión, presidida en el Centro de Coordinación de Emergencias por el conseller de Emergencias e Interior en funciones, Juan Carlos Valderrama, se han abordado los procedimientos de actuación, los medios disponibles y las medidas preventivas que se deben aplicar ante el inicio de la campaña anual frente al riesgo de nevadas.

Esta campaña preventiva incluye la actualización de recursos de mantenimiento de las carreteras y de rutas de limpieza y la difusión de medidas de autoprotección a la población, e implica también a ayuntamientos, centros de control de sistemas de transporte, empresas de servicios básicos y servicios de emergencias sanitarias, rescate y tráfico.

La Comunitat Valenciana tiene 84 localidades que se encuentran por encima de los 800 metros de altitud y que, por tanto, poseen riesgo alto de verse afectadas por alguna emergencia por nevadas. La provincia de Castellón, con 42, concentra el mayor número de ellas; seguida de Valencia, con 28, y de Alicante, con 14.

Asimismo, existen 120 municipios con un riesgo medio de nevadas, al situarse entre los 400 y los 800 metros de altitud. De ellos, 52 están en Alicante; 36 se ubican en Castellón y 32 pertenecen a Valencia.

A través del procedimiento de actuación frente al riesgo de nevadas se coordinan las medidas para hacer frente a los incidentes relativos a las infraestructuras viarias con el establecimiento del Centro de Coordinación de Carreteras.

Según las mismas fuentes, los recursos esenciales para actuar en caso de nevadas también están destinados a evitar la incomunicación de los municipios y todas las administraciones con competencias en carreteras disponen de vehículos especiales y adaptados (con cuñas quitanieves) para la retirada de la nieve, así como máquinas esparcidoras de sal.

Por otra parte, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat está incorporado al dispositivo para la limpieza de viales y señalización de cortes de carreteras.

Consejos

Antes de la época de nevadas, se recomienda comprobar el funcionamiento de la calefacción, chimeneas y estufas, revisar cerramientos y estado de tejados bajantes, contar con sistemas alternativos de calefacción ante la posibilidad de cortes eléctricos, disponer de cadenas para el vehículo y preparar un kit de emergencia para al menos siete días.

Se aconseja que este kit incluya el botiquín familiar de primeros auxilios con medicinas esenciales, además de agua, alimentos no perecederos, dispositivos para cocinar no eléctricos, productos de higiene, linternas, velas, radio, pilas de repuesto, baterías y cargadores y batería para el móvil, cerillas o mecheros y dinero en efectivo.

Desde la Generalitat remarcan la importancia también de asegurarse de que las personas mayores o en situación de dependencia cuentan con la asistencia adecuada y de que se dispone de medios para solicitarla en una situación de emergencia, especialmente en el caso de personas enfermas.

Además, también es importante contar con medicinas esenciales para un mínimo de siete días y con baterías de repuesto para los dispositivos de asistencia como audífonos y sillas de ruedas motorizadas.