Ibi acoge la última sesión del IV Foro de Empresas para impulsar la responsabilidad social junto a Cruz Roja e Hidraqua

Cruz Roja e Hidraqua, compañía del grupo Veolia, celebrarán en Ibi la sesión final de 2025 del IV Foro de Empresas, un evento que reúne a representantes institucionales, empresariales y del ámbito social con el objetivo de destacar la relevancia de la responsabilidad social compartida.

Este foro ya ha tenido lugar en otras localidades como Almoradí, la Vila Joiosa y Guardamar durante el año.​

La jornada se celebrará en la sede de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE) a partir de las 09:30 horas y contará con la moderación de Pedro Carreño.

El acto se abrirá con la intervención de Bernardo Guillem, presidente de IBIAE, seguido de la presentación de representantes de Hidraqua, quienes explicarán las iniciativas de la empresa en la comarca de Alicante.​

Participarán en la sesión Daniel Coloma, gerente de Hidraqua Alicante centro, y Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social, quienes repasarán las actividades y compromisos de Hidraqua en los diferentes municipios en los que opera. Además, María José Beltrán (secretaria provincial de Cruz Roja) y Rafael Valls (presidente local) abordarán los retos y colaboraciones actuales en la zona.

Después de estas exposiciones, se celebrará una mesa redonda con la presencia de directivos y responsables de diversas entidades empresariales de la comarca, como Smurfit Westrock, INDEN Pharma y Caixa Popular.

El debate analizará tanto la situación actual en materia de responsabilidad social empresarial como los desafíos y propuestas de futuro del tejido empresarial local.​

La sesión finalizará con un turno abierto de intervenciones y las conclusiones serán expuestas por Francisco Galvañ, presidente provincial de Cruz Roja, junto a Sergio Carrasco, alcalde de Ibi, quienes cerrarán el encuentro.​

Reconocimiento

Hidraqua, del grupo Veolia, ha recibido un reconocimiento a su trayectoria como empresa que apuesta por la sostenibilidad por parte del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV).

El premio se le ha hecho entrega al consejero delegado de la compañía, Jordi Azorín, en la gala que la entidad profesional ha celebrado en la ciudad de Valencia con motivo de su 75 aniversario.

Tal como ha puesto en valor Azorín, "es un orgullo para nosotros recibir este premio que implica un reconocimiento de profesionales a nuestra trayectoria y nuestra contribución como entidad gestora del ciclo del agua en casi un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana a su desarrollo, siempre con la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales de nuestro trabajo".

De hecho, actualmente Hidraqua y sus empresas mixtas prestan servicio a más de 1.300.000 clientes en toda la comunidad, al tiempo que apuesta por la puesta en marcha de proyectos que fomentan el uso del agua regenerada y la gestión hídrica inteligente a través de la digitalización.