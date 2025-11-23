Detenido un hombre que robó el motor del aire acondicionado de un colegio valorado en más de 4.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 32 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, tras haber sustraído el motor del aire acondicionado de un colegio de la zona norte de Alicante, causando un perjuicio económico de 4.245 euros.

Los hechos fueron denunciados, tras observar el conserje de un colegio situado en la zona norte de Alicante, que saltaba la luz de la sala de profesores, motivo por el que dieron aviso al servicio de mantenimiento del consistorio.

Cuando los empleados de mantenimiento comprobaron la instalación, vieron que se trataba de un problema relacionado con el aire acondicionado, por lo que se dedicaron a revisar la instalación del aparato de refrigeración, descubriendo que carecía de motor.

Asimismo, en su denuncia, manifestaron que habían encontrado un documento con datos personales de un varón, desconocido para el personal del centro educativo, adjuntándolo a su denuncia.

En cuanto al agravio resultante del robo del motor, la reposición del mismo ascendía a un montante total de 4.245 euros.

Con estos datos, los agentes de policía judicial de la Comisaría de Alicante Norte, encargados del caso, realizaron gestiones con el documento hallado en el lugar de los hechos.

Junto con otras pesquisas policiales llevadas a cabo, pudieron llegar hasta la identidad del presunto autor del robo.

Finalmente, los investigadores, dieron con el paradero del investigado, a quien detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados, quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.