Joaquín Melgarejo (PP) logra una victoria parlamentaria en su PNL para la eliminación de contaminantes emergentes

Joaquín Melgarejo, diputado del PP en el Congreso de los Diputados por Alicante. Iván Villarejo

El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE, ha dado luz verde a la Proposición no de Ley presentada por el diputado Joaquín Melgarejo, del Partido Popular, orientada a la modernización y adaptación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de España para la eliminación de contaminantes emergentes.

La iniciativa se debatió en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en un contexto donde la calidad del agua y la lucha contra la contaminación constituyen prioridades estratégicas a nivel nacional.

La propuesta, firmada también por varios portavoces populares, además del diputado alicantino, responde a los nuevos retos técnicos y normativos derivados de la reciente aprobación de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU) (Directiva UE 2024/3019), que exige la incorporación de tecnologías avanzadas para eliminar microcontaminantes, como medicamentos, cosméticos y microplásticos, de las aguas residuales antes de verterlas al medio ambiente.

El texto insta al Gobierno a crear un ambicioso Programa Nacional de Adaptación de EDAR (PNA-EDAR) con calendario de ejecución hasta 2032, priorizando actuaciones en las infraestructuras que den servicio a más de 150.000 habitantes equivalentes o presenten mayor riesgo ambiental.

Entre las medidas clave se encuentran la implantación de sistemas avanzados de tratamiento, la puesta en marcha de programas piloto, la elaboración de una hoja de ruta nacional y la aplicación del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, por el que los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos deberán asumir la mayor parte de los costes del nuevo tratamiento.

La proposición recoge también la necesidad de crear un fondo de financiación específico, con la participación de la Administración General, comunidades autónomas, ayuntamientos y fondos europeos, para garantizar la viabilidad económica de estos avances.

Asimismo, se refuerza la importancia de la monitorización analítica homogénea y la transparencia en la publicación periódica de datos, elementos esenciales para la evaluación continua del impacto ambiental de los contaminantes emergentes.

Esta iniciativa supone un paso decisivo hacia la modernización estructural del sistema de depuración en España, en línea con los estándares europeos más exigentes y respondiendo tanto a desafíos técnicos como económicos en materia de gestión hídrica y protección ambiental.