Liberan a once mujeres víctimas de trata explotadas sexualmente por una red ilegal en Alicante

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han arrestado en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets a siete individuos vinculados a una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres. En la operación fueron rescatadas once víctimas.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2024, tras la detección de una posible víctima de trata de personas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A partir de su denuncia, los agentes identificaron a una red criminal asentada en Denia que se dedicaba a captar mujeres con fines de explotación sexual.

La organización reclutaba a las víctimas principalmente en Colombia, aprovechándose de su situación económica precaria y de su vulnerabilidad. Les ofrecían viajar a España bajo préstamos usurarios, creando una deuda irreal que las mujeres debían saldar mediante actividades sexuales.

Tras identificar a los responsables, los investigadores llevaron a cabo cinco registros en viviendas de Denia y Els Poblets. Allí fueron liberadas once mujeres y se intervinieron cerca de 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos y libros contables donde figuraban las ganancias del grupo y las supuestas deudas de las víctimas.

A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular y blanqueo de capitales.

La operación fue desarrollada conjuntamente por miembros de las Comandancias de Madrid y Alicante de la Guardia Civil —incluidas la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Seguridad Ciudadana—, junto con efectivos de la Policía Nacional de las brigadas de Extranjería y Fronteras de Valencia y Denia.

