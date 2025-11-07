El viento azota Alicante con rachas de hasta 97 km/h y anuncia un fin de semana inestable

La Comunitat Valenciana afronta un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica y el predominio del viento.

Tras un viernes con riesgo de lluvias y tormentas, el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente, aunque las temperaturas se mantendrán frescas y ya más propias del otoño, según adelantaba a primera hora la Agencia EFE.

Según Aemet, el cielo se mantendrá poco nuboso durante la mañana de este viernes, pero irá cubriéndose a partir del mediodía.

Fin de semana inestable

Desde media tarde podrían registrarse chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, especialmente en el interior y norte de la Comunitat.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán leves descensos en el litoral de Castellón y ligeros ascensos en zonas del interior.

El viento soplará con fuerza del oeste, con intervalos de rachas intensas en las zonas altas del interior.

El sábado será la jornada más activa meteorológicamente, con cielos muy nubosos y precipitaciones dispersas que podrían venir acompañadas de tormentas.

Estas lluvias tenderán a remitir a lo largo de la mañana, dejando paso a una tarde más despejada.

Aemet prevé vientos moderados a fuertes del oeste y noroeste, con rachas muy intensas en el interior de Castellón y Alicante durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con una sensación térmica más fría debido al viento.

Domingo más tranquilo

El domingo se espera una notable mejoría. El cielo estará poco nuboso o despejado, con alguna nube alta por la tarde.

Las mínimas bajarán de nuevo, pero las máximas subirán ligeramente en el interior, mientras que en la costa se mantendrán estables. El viento seguirá soplando del oeste, pero con menor intensidad.

La previsión de Olcina

Según confirmó el pasado miércoels el meteorólogo Jorge Olcina a EL ESPAÑOL de Alicante, la provincia atraviesa una fase típica del otoño conocida como régimen del Atlántico, dominada por vientos del oeste.

"Este patrón provoca que, aunque las mañanas sean frescas, las temperaturas a mediodía resulten agradables", explicó el catedrático de la Universidad de Alicante.

Además, detalló que este régimen implica la llegada sucesiva de borrascas cada dos o tres días, aunque "las lluvias que alcanzan la provincia son escasas, ya que las borrascas se debilitan al atravesar la península".

Olcina adelantó que la borrasca más activa se dejará notar sobre todo el sábado, con algunos chaparrones más frecuentes en el interior montañoso. No obstante, insistió en que "no se esperan cantidades importantes de lluvia".

El meteorólogo prevé que este patrón de frentes atlánticos se mantenga durante la primera quincena de noviembre, con entradas sucesivas de borrascas y precipitaciones más intensas en las comarcas del interior.

Rachas de viento

El viento ha sido el protagonista en las últimas horas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Según datos de À Punt, las rachas más intensas se han registrado en Xixona (Els Ameradors) con 97 km/h, seguida de Xixona (Segorb Barranc Blanc) con 92 km/h.

También se han alcanzado 87 km/h en Xert (la Mola) y 83 km/h en Sant Mateu (lo Macarroni). En Xodos, el viento ha llegado a 81 km/h, mientras que en Torrent y Finestrat se han registrado valores de 77 km/h.

Estas cifras confirman la fuerza con la que sopla el viento de poniente en la región, especialmente en las zonas más elevadas del interior, donde las rachas han superado los 80 kilómetros por hora durante la jornada del jueves.