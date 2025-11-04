Igualdad confirma como violencia de género el asesinato de una mujer de 37 años en Alicante

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el reciente asesinato de una mujer de 37 años en Alicante supone el primer caso de violencia de género en la provincia y el número 35 en España en lo que va de 2025.

La víctima fue apuñalada por su pareja para robarle una gran herencia que había recibido y, con ayuda de un amigo, ocultaron su cuerpo hasta que fueron detenidos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El cadáver apareció el pasado 24 de octubre y los presuntos autores, de 38 y 41 años de edad respectivamente, fueron detenidos por la Policía Nacional cuando intentaban huir en coche de la ciudad.

La mujer era de Madrid y había heredado recientemente una gran cantidad económica que tras su muerte su pareja sentimental habría estado gastando mediante el uso de la tarjeta bancaria de ésta.

El aviso de un tercer hombre, amigo de los autores, inició la operación policial cuando se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarlo en la muerte de una mujer que había sido asesinada a cambio de dinero.

El Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Comisaría Provincial de Alicante acudió a la vivienda y allí encontraron el cadáver de la mujer en estado de descomposición.

En la entrada, los agentes encontraron un cuchillo que se cree que pudo ser el arma homicida, pues la autopsia determinó que habría muerto a causa de heridas violentas causadas con un arma blanca.

La investigación localizó a los sospechosos en un hotel de la ciudad y se estableció un dispositivo de vigilancia para evitar su fuga.

El conductor no tenía carnet y en el coche los agentes encontraron dinero en efectivo, joyas de oro y una gran cantidad de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de la localidad de Alicante, como presuntos responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia y tráfico de drogas, así como de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo decretado para ambos el ingreso en prisión

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es 35 en 2025 y 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.