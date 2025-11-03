La Policía desmantela en Alicante dos viviendas usadas para distribuir ropa falsificada y detiene a tres personas

En una operación llevada a cabo de forma conjunta por la Policía Nacional y la Policía Local de Alicante, se han desmantelado dos viviendas utilizadas como centros de distribución de ropa y artículos falsificados.

La intervención concluyó con la detención de tres hombres, de entre 28 y 40 años, acusados de un presunto delito contra la propiedad industrial.

La investigación se inició tras recibir la Policía Nacional una comunicación de la Policía Local de Alicante, que alertaba sobre dos inmuebles dedicados presuntamente a la venta y distribución de productos falsos.

La denuncia de una de las marcas afectadas y las investigaciones realizadas durante el verano permitieron confirmar la información y avanzar en el caso.

Actuación conjunta

El Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Judicial en Alicante dirigió la investigación. Durante las pesquisas, los agentes observaron cómo varias personas accedían a los domicilios sin pertenencias y salían con bolsas voluminosas.

En un posterior dispositivo conjunto con la Policía Local se interceptó a varios individuos que transportaban ropa y complementos, incautándose cerca de un millar de artículos falsificados en pocas horas.

Resultados de la operación

Nuevas diligencias permitieron localizar a los presuntos implicados y determinar que el material falsificado se destinaba a la venta ambulante en la zona del puerto.

Con apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana, se realizaron dos registros en viviendas situadas al norte de la ciudad, donde se halló una gran cantidad de prendas, calzado y camisetas de equipos de fútbol. Además, se intervinieron doce cajas vacías con etiquetas de productos falsificados.

Los detenidos están siendo investigados por delitos contra la propiedad industrial, y las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante para continuar el procedimiento.

Concienciación ciudadana

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la compraventa de productos falsificados perjudica a la economía, al empleo y a la seguridad del consumidor, ya que estos artículos no cumplen con normativas de calidad ni control sanitario.

Se recomienda adquirir productos en establecimientos o canales oficiales, desconfiar de precios demasiado bajos y notificar a las autoridades cualquier indicio de venta ilegal.

Estas prácticas afectan tanto a las marcas como a los pequeños comerciantes legales, y su erradicación contribuye a proteger la propiedad industrial y garantizar la competencia justa.