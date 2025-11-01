Desmantelada red que traficaba medicamentos con recetas falsas: 22 detenidos en la operación 'Grecofar' de la Guardia Civil

La Guardia Civil, dentro de la operación “Grecofar”, ha arrestado a 22 individuos pertenecientes a un grupo criminal dedicado al comercio ilegal de medicamentos a través de Internet.

Los implicados adquirían los fármacos mediante el uso de recetas médicas falsificadas.

Las investigaciones permitieron descubrir que dichos medicamentos se destinaban, en muchos casos, al consumo de drogas.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

El origen de la operación se remonta a la incautación de un gran volumen de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería situada en Benavente (Zamora).

A partir de ese hallazgo, los agentes iniciaron una investigación para rastrear el recorrido de los fármacos y comprobar la validez y procedencia de las recetas utilizadas para su dispensación.

Durante la investigación se constató que los medicamentos procedían de recetas electrónicas privadas emitidas por un mismo profesional colegiado.

Dicho facultativo prescribía un medicamento comúnmente empleado para el consumo de drogas, que posteriormente era transportado hacia el norte de África, donde se mezclaba con hachís para elaborar “karcubi”, una sustancia conocida como la “droga de los pobres”.

Tras la detención de la persona responsable de la elaboración y venta de las recetas falsas, los agentes identificaron a su principal colaborador, encargado de distribuirlas mediante aplicaciones de mensajería. Asimismo, se localizaron las denominadas “mulas económicas”, titulares de las cuentas bancarias donde se recibían los beneficios de las ventas ilícitas.

De forma paralela, se descubrió la implicación de un residente de Majadahonda (Madrid) que acumulaba un importante número de medicamentos destinados a su posterior comercialización ilegal en redes sociales, vinculando así a numerosos consumidores finales.

El operativo culminó con un registro domiciliario en Majadahonda, donde la Guardia Civil intervino gran cantidad de medicamentos, drogas, recetas y sellos médicos falsificados, además de diverso material informático.

Las detenciones se llevaron a cabo en las provincias de Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil contó con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y del Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos incautados y las personas detenidas, han sido remitidos al Tribunal de Instancia de Majadahonda – Sección 6.