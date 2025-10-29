Rescatan a seis personas migrantes de una patera cerca del faro de Santa Pola

Los servicios de Cruz Roja y Policía Nacional atienden a los varias personas rescatadas de una patera. Imagen de archivo.

Seis personas, cinco hombres y una mujer, han sido rescatadas la pasada madrugada tras llegar en patera a la zona del faro de Santa Pola (Alicante), según informaron a Efe fuentes de la Cruz Roja.

Los rescatados, de origen magrebí, presentaban en general un buen estado de salud, aunque la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante al sufrir molestias en el pecho y un episodio de hipoglucemia.

El resto del grupo fue conducido al puerto de Alicante, donde recibió atención sociosanitaria y orientación por parte de la Cruz Roja.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.