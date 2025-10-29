Rescatan a seis personas migrantes de una patera cerca del faro de Santa Pola
Los rescatados presentaban un buen estado de salud, aunque la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Alicante al sufrir molestias en el pecho y un episodio de hipoglucemia.
Seis personas, cinco hombres y una mujer, han sido rescatadas la pasada madrugada tras llegar en patera a la zona del faro de Santa Pola (Alicante), según informaron a Efe fuentes de la Cruz Roja.
Los rescatados, de origen magrebí, presentaban en general un buen estado de salud, aunque la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante al sufrir molestias en el pecho y un episodio de hipoglucemia.
El resto del grupo fue conducido al puerto de Alicante, donde recibió atención sociosanitaria y orientación por parte de la Cruz Roja.
