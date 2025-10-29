Detenido en Novelda un hombre por cinco robos en vehículos durante la misma madrugada

La Guardia Civil de Novelda ha arrestado a un hombre de 44 años acusado de cometer cinco robos con fuerza en vehículos durante la misma madrugada en la localidad. Gracias a la rápida intervención de los agentes, se logró recuperar casi todos los objetos sustraídos, los cuales ya fueron devueltos a sus propietarios.

La investigación comenzó el 6 de octubre, tras las denuncias de cinco vecinos de Novelda que afirmaron haber sufrido robos en el interior de sus coches esa misma noche. Los delitos se produjeron en una zona concreta del casco urbano y presentaban un patrón similar: la rotura de una de las ventanillas delanteras con un objeto contundente para acceder al interior.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda se hizo cargo de las diligencias. Mediante inspecciones técnicas, declaraciones de testigos y el análisis de pruebas, los agentes consiguieron identificar al sospechoso.

Una vez establecida su identidad, se organizó un operativo que finalizó con su detención en el propio municipio. Durante la intervención, se recuperaron la mayoría de los efectos robados, entre ellos herramientas y prendas de vestir.

El detenido, acusado de robo con fuerza en el interior de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Novelda, que decretó su libertad.

