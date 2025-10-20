Mazón destaca el desbloqueo de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante con cerca de 80 millones de inversión

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, visitan las obras.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado el desbloqueo de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante con una inversión de 78'6 millones de euros para cumplir así con una reivindicación histórica de la ciudad.

El presidente ha visitado esta mañana unas obras que avanzan "a ritmo extraordinario" y que permitirán levantar "una infraestructura moderna, accesible y sostenible que necesitaba Alicante".

La buena marcha de los trabajos permitirá cumplir los plazos y que esté operativa entre finales de 2026 o principios de 2027, resolviendo así una de las principales carencias de la ciudad y dando servicio a uno de los partidos judiciales con mayor volumen de trabajo.

La Ciudad de la Justicia Rafael Altamira ha recibido la mayor inversión de la Generalitat en una sede judicial en los últimos 20 años para cumplir con las necesidades de los profesionales y la ciudadanía.

Esta sede, ubicada en la avenida de Aguilera, frente a Benalúa, contará con una superficie de 47.000 metros cuadrados divididos en nueve plantas, semisótano, dos sótanos y aparcamiento.

Esta nueva infraestructura se ha diseñado para que pueda cubrir la ampliación de la planta judicial alicantina en el futuro y será completamente accesible y energéticamente sostenible.

No obstante, el presupuesto se ha visto incrementado en seis millones de euros "ya que hemos tenido que adaptarnos a la nueva normativa que impone el Gobierno de España sin ofrecer recursos, ni personal ni financiación, por lo que va a ser una nueva estructura que va a tener que realizar la Generalitat a pulmón, a pesar de ser la autonomía peor financiada", ha denunciado Mazón.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acompañado al presidente valenciano y ha resaltado que la infraestructura permitirá reunir en un mismo espacio diferentes sedes dispersas y dota a la ciudad de una obra icónica a nivel arquitectónico que ofrecerá un mejor servicio a los 404.550 ciudadanos y un espacio más confortable a sus trabajadores.

Proyectos en Alicante

La inversión se suma así a los grandes proyectos puestos en marcha por el Consell para que la ciudad "recupere el tiempo perdido, los años de abandono y que deje de estar a la cola", ha recordado Mazón.

Destacan los 245 millones en proyectos estratégicos en la ciudad, entre los que junto a la Ciudad de la Justicia, se encuentran la construcción de la nueva Estación Central del TRAM, una gran actuación en términos sociales y de vertebración de la ciudad, que cuenta con una inversión de 102 millones de euros, y la reforma de las depuradoras Monte Orgegia y Rincón de León, con un presupuesto de 25 millones de euros.

La transformación del entorno de la Serra Grossa es otra obra importante para convertir al espacio en un auténtico parque medioambiental y pulmón mediterráneo de la ciudad.

En materia educativa ha hecho referencia a las nuevas instalaciones que han estrenado este curso los alumnos del Colegio Público Juan Bautista Llorca en Villafranqueza, y el nuevo centro La Almadraba en La Condomina.

Por lo que respecta a otras infraestructuras sanitarias, ha resaltado el gran centro de salud de Condomina, "que va a ser uno de los cinco más importantes de toda la Comunitat Valenciana", y cuya licitación está prevista para principios de año.

Finalmente, el jefe del Consell ha subrayado el respaldo de la Generalitat para favorecer el desarrollo de vivienda de protección pública con el impulso de 220 nuevos inmuebles en la ciudad a través del Plan VIVE.