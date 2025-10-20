Luis Villanueva, empresario alicantino: “Ni Instagram ni TikTok, el mejor método para llegar a tus clientes es…”

El experto en SEO y marketing digital fue sincero contando por qué no debes centrar tus esfuerzos en construir una audiencia en redes sociales.

Se estima que cerca del 64% de las empresas españolas utilizan las redes sociales para construir una audiencia y conectar con ella. De hecho, muchos las identifican como su principal canal para captar clientes.

A primera instancia, esto podría ser una estrategia exitosa dado que es una forma de utilizar las herramientas digitales para crear un impacto y así llevar a tus clientes de TikTok, Instagram, Facebook… hacia el consumo de tus productos y servicios.

Sin embargo, ¿qué ocurre si el algoritmo decide limitar el alcance de tus publicaciones? ¿O si suspenden tu perfil? La respuesta es clara: pierdes a toda tu clientela de golpe y toca volver a empezar de cero. Pierdes a tu audiencia porque no es tuya, es de la red social.

Por ello, hemos hablado con Luis Villanueva, uno de los mayores expertos y referente de SEO y marketing digital en toda España. Luis es el CEO de Grupo Webpositer, Grupo al que pertenece Webpositer Agency, la empresa ganadora del premio a mejor agencia SEO de España en el año 2025 por Marketing4eCommerce.

Importante mencionar que Luis colabora con Illia Topuria así como con marcas del prestigio de Druni o Be Levels. Gracias a su implicación y trabajo, ha conseguido multiplicar con creces sus ventas online y su visibilidad en Internet.

La clave del email marketing o de “construir una comunidad”

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas del INE, se calcula que en Alicante existen más de 136.000 empresas. De esa cifra, cerca del 48% de ellas utilizan las redes sociales como su canal principal para captar y llegar a nuevos clientes.

Estas empresas alicantinas priorizan sus esfuerzos en tener cierta relevancia en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook para así interactuar con su público y aprovechar el engagement.

“Muchas empresas gastan cantidades ingentes de dinero en redes sociales, pero allí no eres dueño de tu audiencia”, señala Luis Villanueva. “Allí tú construyes tus seguidores, pero esa audiencia no te pertenece, pertenecen a la plataforma, que puede ser Instagram, TikTok, etc.”

¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere el experto con que esa no es tu audiencia? Al fin y al cabo si una marca tiene una cuenta con 20.000 seguidores, uno podría pensar que esa es su audiencia, pero eso está muy lejos de ser real.

Imagen de Luis Villanueva. Cedida

El CEO de Grupo Webpositer lo ilustró con un ejemplo: “¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo 20.000 seguidores y saco una story, solo llega a 2.000. ¿Por qué? Porque el dueño de la plataforma maneja el alcance a su antojo y me lo quita. Cuando yo hago un reel o una publicación, no llega al 100%”.

¿Entonces, qué camino pueden tomar las empresas para construir una audiencia real? La solución es sencilla: email marketing.

El email marketing es una estrategia de marketing digital que consiste en usar el correo electrónico para enviar mensajes comerciales a una lista de contactos que han dado su consentimiento para recibirlos. “Es el mejor canal que tiene una empresa para comunicarse directamente con sus clientes”, reconoce el experto.

Por esa razón, aunque aconseja usar las redes sociales como un “impulso”, la clave según Luis M. Villanueva es “aprovecharlas y usar todos los medios que tenga para captar la atención del usuario, llevármelo a mi web y capturar su correo electrónico”.

Luis Villanueva en SEO Plus. Redes sociales

De ese modo, serás dueño de esos datos y las redes sociales no podrán influir de ninguna manera en la audiencia: “Así si yo tengo 20.000 seguidores (es decir, 20.000 emails), toda la gente que abra el correo electrónico va a ver el mensaje que yo les quiera enviar. No depende de que Instagram muestre mi contenido. Llego a los 20.000, no a 2.000”.

Por ello, el consejo de Luis Villanueva es claro: usa cualquier canal que puedas para llegar a tu audiencia ideal, pero luego hazla tuya.

“Las redes sociales están muy bien porque te dan ese impulso y te hacen llegar a mucha gente con un reel, un vídeo, un post, etcétera. Pero hay que aprovechar que has llegado a esa gente para llevarla a tu dominio, que es tu página web y que se suscriban a tu lista de emails”, reconoce el experto en marketing digital.

“Aprovecha las redes sociales, los chat conversacionales como ChatGPT, aprovecha Google, aprovecha todo, pero construye tu propia audiencia”.