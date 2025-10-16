Luis M. Villanueva, experto en marketing digital: “El secreto de los negocios más rentables no es inventar algo nuevo”

Se estima que en la Comunidad Valenciana, cada año nacen alrededor de 13.400 nuevas empresas.

Sin embargo, de esa cifra, más del 20% no consiguen superar el primer año de vida mientras que entre 30-36% cierran antes de los dos años.

¿Por qué ocurre esto? Algunas de las causas detrás de este problema podrían ser la falta de planificación estratégica así como una gestión inadecuada o no saber adaptarse al mercado.

Luis M. Villanueva, experto en SEO y marketing digital y CEO del Webpositer Foto cedida

Por ello, para poner fin a este problema y descubrir cómo convertir una empresa web en un imán de clientes, hemos podido hablar con Luis M. Villanueva, experto en SEO y marketing digital y CEO del Webpositer. De hecho, su empresa consiguió ganar este año el Ranking a mejor agencia SEO de España (Por Marketing4Ecommerce).

Además, cabe destacar que Luis trabaja con empresas como Druni y Be Levels y el deportista Illia Topuria entre otras muchas marcas reconocidas de nuestro país. Gracias a su trabajo, ha conseguido aumentar la visibilidad de estas marcas y multiplicar sus ventas en Internet.

Camino al éxito

Actualmente, Alicante cuenta con unas 140.468 empresas activas, el 4,3% de todas las empresas de España. Sin embargo, muchas de ellas acabarán fallando y desapareciendo por cometer muchos errores de gestión y planificación.

Por ello, para no morir en el intento, Luis M. Villanueva adelantó que el primer paso en convertir una empresa web en un imán de clientes es tener un producto útil y bien hecho.

Puede parecer simple, pero es algo vital para impulsar tu negocio. “Mucha gente intenta inventar cosas y fracasa, porque lo realmente eficaz es mejorar algo que ya existe y que funciona”, señalaba el experto.

Entonces si no es necesario ser el nuevo Steve Jobs para seguir adelante con tu empresa, ¿cómo puedo conseguir éxito con un producto o servicio ya existente?

Luis M. Villanueva lo tuvo claro: “Tu producto debe resolver un problema real de las personas y hacerlo un poquito mejor que la competencia, ya sea en soporte, atención o cualquier otro aspecto”.

En ese caso, si ya se ha conseguido alcanzar ese producto, ¿cuál es el siguiente paso?

“Una vez que tienes un buen producto, entra el marketing digital”, señalaba el CEO de Grupo Webspositer. “El Marketing Digital es el arte de conseguir que tu cliente ideal, que aún no te conoce, te descubra y te elija a ti.”

Hay diferentes formas de conseguirlo, ya sea a través de redes sociales, publicidad, buscadores, micro influencers o email marketing.

“La clave es elegir lo que más le conviene a tu empresa y, muy importante, construir tu propia audiencia”, advirtió Luis M. Villanueva.

Y esa es la pregunta del millón: ¿Cómo se construye esa audiencia propia? Es decir, ¿qué estrategias o caminos se pueden seguir? El experto en marketing digital y SEO no tuvo dudas al respecto.

“Cuando el usuario compra tu producto por primera vez, se descarga algún material gratuito o se suscribe a tu newsletter, tienes sus datos”, afirmó. “A partir de ahí, debes mantener una relación constante con él, por email, grupos privados u otros canales”.

De ese modo, la empresa logrará construir un vínculo con su audiencia a partir del cual puede ofrecerle productos y servicios, todo esto sin depender de terceros o redes sociales.

“El secreto de los negocios más rentables es la recurrencia: lograr que un cliente compre una y otra vez”, confesaba Luis M. Villanueva.

La recurrencia, bajo el contexto de marketing, es la frecuencia con la que un cliente vuelve a comprar el producto o servicio así como la capacidad del negocio para generar compras repetidas en sus clientes.

Por esa razón es que Luis lo valora tanto, es la mejor manera de asegurar ingresos constantes gastando menos en publicidad: “Si inviertes en captar su atención, le das un buen producto y estableces una buena conexión entre su problema y tu solución, podrás generar compras repetidas”.

“Cada nuevo cliente que consigas se vuelve más rentable con el tiempo, porque te hará múltiples compras y su valor de vida como cliente aumenta”, revelaba el experto.

Por tanto, a la hora de construir una estrategia con la que una empresa pueda convertirse en un imán de clientes, es importante tener un buen producto que funcione, construir una audiencia y alcanzar una fidelidad con esa audiencia.