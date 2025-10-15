Transportes destina 18 millones para mejorar más de 150 km de carreteras en Alicante

Un total de 156 kilómetros de carreteras del Estado de toda la provincia de Alicante mejorarán sus condiciones de circulación, eficiencia y seguridad con los trabajos de conservación por cerca de 18 millones adjudicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con una duración de tres años, las actuaciones transformarán parte de la red de carreteras de la provincia con actuaciones para mejorar la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinarán al mantenimiento y conservación de carreteras del sector nº3 de la provincia de Alicante, incluyendo 78,300 km de autovía. Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

AP-7, desde el límite provincial con Valencia en el km 600 hasta El Campello, en el km 674. Incluye diversos enlaces.A-70, a la altura de la localidad de El Campello, entre los km 0 a 5.N-332, entre El Campello (km 121) y Els Poblets (km 204).

Junto a estas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de la carretera N-332, del km 149,360 al 152,360, tramo Benidorm Norte.

El contrato se suma a otro adjudicado por 12 millones de euros para la conservación de 136 km también en la provincia de Alicante, este para el sector nº4.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono.

Transportes señala que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

"A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles", han explicado.

Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.