Detienen en Petrer a dos hombres por atracar un establecimiento con un cuchillo y robar 690 euros

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Petrer (Alicante) a dos hombres de 29 y 43 años, acusados de participar en un robo con intimidación.

Según la investigación, ambos utilizaron un cuchillo de grandes dimensiones para amenazar al empleado de un comercio y apoderarse de la recaudación.

La intervención se inició tras recibir una alerta por un atraco en un establecimiento abierto las 24 horas en la localidad de Elda.

Durante el asalto, los autores sustrajeron 690 euros tras emplear un arma blanca para amedrentar al trabajador.

De acuerdo con el relato de la víctima, los dos individuos entraron al local y, tras fingir interés por comprar unos chicles, uno de ellos sacó un cuchillo y le ordenó abrir la caja registradora, asegurando que lo mataría si avisaba a la policía.

Ante las amenazas, el empleado accedió a entregar todo el dinero para evitar que la situación se tornara más violenta.

Gracias a las primeras investigaciones, los agentes consiguieron identificar al autor que había empuñado el arma y, en menos de 24 horas, fue detenido.

Poco después se logró también la detención del segundo implicado.

Durante los registros efectuados en los domicilios de ambos sospechosos, se encontraron objetos que podrían estar relacionados con el suceso.

Tras completar las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Elda.