Detenidos en Torrevieja dos hombres con casi un kilo de hachís durante un control de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha arrestado en Torrevieja (Alicante) a dos hombres, de 43 y 44 años, dentro de un operativo de prevención del delito, tras incautarles cerca de un kilo de hachís y 500 euros en efectivo que transportaban en su coche.

Según ha informado este miércoles el instituto armadoa Efe, la actuación tuvo lugar durante un control rutinario de vehículos y personas efectuado en una avenida de la localidad.

Durante la inspección, los agentes detuvieron un turismo cuyos ocupantes reaccionaron de manera visiblemente nerviosa.

Al revisar el interior del vehículo, los guardias observaron que el copiloto intentaba esconder bajo su pantalón una bolsa.

Cuando le solicitaron que la mostrara, comprobaron que contenía 80 porciones de hachís prensado con forma de bellota. También se encontraron 500 euros en billetes de 50.

Ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El peso total de la sustancia intervenida alcanzó los 821 gramos.

Tras ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Torrevieja, el juez decretó su libertad provisional bajo medidas cautelares.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.