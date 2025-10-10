Detenido en Dénia un fugitivo búlgaro condenado por conducir un año sin licencia

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Denia (Alicante) a un hombre de 39 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Bulgaria.

El requerimiento estaba motivado por haber conducido durante un año sin el permiso correspondiente.

La intervención fue llevada a cabo por miembros de la Policía Judicial de Denia, tras confirmar que el individuo, presuntamente residente en la localidad, era buscado por las autoridades búlgaras.

Según el Código Penal de Bulgaria, los hechos imputados se encuadran como un delito contra el transporte y las comunicaciones.

De acuerdo con la orden de detención, el acusado habría manejado un vehículo motorizado sin licencia válida durante un año, pese a que ya había sido sancionado anteriormente por la misma infracción.

La primera actuación policial en su país se produjo cuando fue interceptado conduciendo tras haber consumido marihuana.

La Justicia búlgara le impuso una pena de dos años de prisión, de la cual aún debe cumplir un año, once meses y veintinueve días.

Una vez practicadas las diligencias pertinentes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente para decidir sobre su entrega.

