La dana Alice deja 40L/m² en algunos puntos de Alicante a unas horas de la alerta roja

Durante la pasada madrugada, el temporal de la dana Alice que atraviesa la Comunitat Valenciana ha dejado en Xàbia (Alicante) un registro de 42,1 litros por metro cuadrado, según informa Efe.

La localidad y en toda la provincia de Alicante permanecerá en aviso rojo por riesgo de lluvias intensas que podrían alcanzar acumulados de hasta 180 l/m² en doce horas, desde las 10:00 hasta las 23:59 de este viernes.

De acuerdo con los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otras poblaciones también registraron importantes cantidades de lluvia: Benitaxell (Alicante) con 41,1 l/m², Miramar (Valencia) con 38,6, Sueca (Valencia) con 38,2 y Oliva (Valencia) con 36,8.

En Ontinyent (Valencia) se acumularon 34,6 l/m²; en Gandía, 30,8; en Dénia, 29,7; en la ciudad de València, 14,3; y en Sagunto, 11,6 litros por metro cuadrado, entre otros registros significativos.

El Consorcio de Bomberos de Alicante informó que entre las 19:30 de ayer y las 7:30 de hoy se atendieron 31 servicios, principalmente por achiques de agua, filtraciones, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos en la vía pública.

Las actuaciones se concentraron especialmente hasta medianoche, destacando Mutxamel con 10 salidas, Orihuela con 5 y Elche con 4.

En total, el 9 de octubre se contabilizaron 176 intervenciones, con el mayor pico de emergencias entre las 13:00 y las 14:00 horas, periodo en el que se registraron 60. Las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por otro lado, el Consorcio de Bomberos de Valencia indicó que sobre las seis de la mañana se retiró un árbol caído en El Puig, y poco antes de las ocho se revisó un garaje en Alcàsser donde se había filtrado agua.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.