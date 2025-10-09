Alerta roja en Alicante por fuertes lluvias: el mensaje ES-Alert suena en los móviles de Alicante, Novelda y Torrevieja

Los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil.

En él se alerta del riesgo de inundaciones por lluvias a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de esa provincia.

En concreto, los móviles que han recibido el aviso masivo son los de Alicante, Novelda y Torrevieja, donde permanece activado el aviso rojo.

El mensaje que han recibido los dispositivos ubicados en estas comarcas alerta del "riesgo de inundación en el litoral sur de Alicante",

"Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico", señala la alerta. También destaca otra recomendación de gran importancia: "No realice actividades en cauces y sus proximidades".

"Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior", añade el mensaje enviado por Emergencias.

Es precisamente el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana el organismo que ha activado para este viernes 10 de octubre la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En principio, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante estará activo entre las 10.00 y las 23.59 horas de este viernes 10 de octubre, cuando se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado.

Para este viernes también estará activa la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, todo el litoral de Valencia y el interior sur de Valencia. Asimismo, habrá alerta amarilla en el interior de Alicante, el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Para la jornada de este jueves, se mantiene la alerta naranja por lluvias en todo el litoral de Valencia y Alicante --en el litoral norte de Valencia en principio finalizará a las 14.59 horas--; y la alerta amarilla en el litoral de Castellón.