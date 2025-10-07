Comienzan las obras del Tercer Colegio Público de La Nucía, que acogerá a 490 alumnos y estará listo en 2026

Dispondrá de 2 aulas para alumnado de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de Primaria.

Esta mañana se ha puesto en marcha la construcción del nuevo Tercer Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de La Nucía, tras la firma oficial del acta de comprobación del replanteo del proyecto.

Este nuevo centro educativo dispondrá de 2 aulas para alumnado de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de Primaria, con capacidad total para 490 escolares.

La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana destinará una inversión de 8.532.593,75 euros y se prevé que las obras concluyan en el último trimestre de 2026.

En el acto de firma del replanteo estuvieron presentes Francisco J. Ávila, arquitecto redactor y director del proyecto; Jaume Sanchis, responsable de la dirección de ejecución; y Francisco Torres, representante de la UTE Prom 95 SL - Alcudia Servicios y Obras, junto con el concejal de Educación, Sergio Villalba, y el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano.

“Con esta firma damos inicio a unas obras muy esperadas”, señaló el alcalde Bernabé Cano. “Este colegio es una vieja reivindicación de la comunidad educativa nuciera y responde a una necesidad urgente, ya que los otros dos centros están saturados.

Además, su ubicación en la zona de urbanizaciones hacia Benidorm permitirá que muchos niños puedan acudir andando, fomentando así la movilidad sostenible y reduciendo el uso de transporte escolar.”

El nuevo colegio se construirá en una parcela municipal de 8.860 m² ubicada entre las calles Sorolla y Benlliure, justo detrás del supermercado Aldi.

El complejo estará compuesto por dos edificios principales: uno destinado a Educación Infantil y otro a Primaria.

Contará con 3.876 m² construidos que incluirán dos aulas de 2 años, seis de Infantil, doce de Primaria, un gimnasio y un amplio comedor con cocina propia.

También dispondrá de 4.734 m² de zonas exteriores, donde se integrarán dos pistas polideportivas, un huerto escolar, áreas de recreo infantil, zonas ajardinadas, espacios de paseo y porches.

En conjunto, el centro podrá acoger hasta 490 alumnos y alumnas, lo que no solo aliviará la presión en los colegios actuales, sino que también reducirá notablemente los costes del transporte escolar gracias a su localización accesible.