La Costa Blanca refuerza su posicionamiento como destino de turismo idiomático en la Semana del Español de Logroño

El puesto de la Costa Blanca en la emana del español.

El Patronato Costa Blanca participa estos días en Logroño en la “Semana del Español”, una cita organizada por la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), enmarcada en la promoción del producto de turismo idiomático “Enjoy & Learn”.

Este encuentro anual busca favorecer la conexión entre agencias especializadas, centros educativos federados, estudiantes, docentes, directivos y destinos internacionales, con el propósito de generar sinergias y oportunidades de negocio en torno a la llegada de estudiantes extranjeros.

Durante las jornadas, el Patronato Provincial de Turismo cuenta con un estand propio para la difusión de la oferta de la Costa Blanca y participa en un workshop dirigido a agentes y profesores internacionales.

En esta edición se reúnen más de 60 agencias, 30 centros internacionales, 75 docentes y directivos, además de 29 instituciones vinculadas al sector.

El director del Patronato, José Mancebo, ha señalado que el objetivo principal de la presencia en este evento es consolidar la imagen de Alicante como destino referente en turismo idiomático, atrayendo a agencias y centros internacionales que busquen organizar estancias lingüísticas en los municipios de la provincia.

Asimismo, Mancebo ha explicado que se pretende establecer relaciones profesionales de calidad, dar a conocer la diversidad cultural y de ocio de la Costa Blanca y tejer alianzas estratégicas que permitan diseñar programas de inmersión lingüística completos.

De este modo, tanto el Patronato como las escuelas federadas de español de la provincia aspiran a incrementar la llegada de alumnado internacional, contribuir a la desestacionalización turística y a impulsar el desarrollo económico local con una oferta que combine formación en español y experiencias culturales relevantes.

Visita posterior

Tras las jornadas, FEDELE coordina junto con los agentes internacionales participantes varios fam trips a distintos destinos españoles, incluyendo la Costa Blanca.

Así, del 7 al 9 de octubre, representantes del turismo idiomático de países como Estonia, Corea del Sur, Ucrania, Alemania, Italia, Grecia y Polonia conocerán de primera mano las escuelas de español federadas de la provincia, además de los principales atractivos turísticos de Alicante y Dénia.

Según ha detallado Mancebo, el fin de esta actividad es ofrecer a los agentes una experiencia directa de las ventajas que la Costa Blanca brinda como destino de turismo idiomático, así como de los programas formativos existentes en sus centros educativos.

La organización de este fam trip cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia y del Patronato Municipal de Turismo de Alicante.