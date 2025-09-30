Rescatan a una mujer de un incendio en una vivienda de Altea tras quedar atrapada en la planta baja

Una mujer de 36 años fue rescatada por la Guardia Civil tras quedar atrapada en un incendio que se originó en una vivienda unifamiliar de Altea.

La afectada fue evacuada en buen estado al Hospital de Villajoyosa, mientras que dos de sus familiares, que intentaron socorrerla antes de la llegada de los agentes, recibieron asistencia médica por presentar síntomas leves de intoxicación por humo.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 23 de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Altea acudió de urgencia al domicilio tras recibirse el aviso del incendio.

Al llegar, y en coordinación con una dotación de la Policía Local, comprobaron que la mujer permanecía atrapada en la planta baja de la casa, tras una ventana enrejada y con gran acumulación de humo en el interior.

Ante la gravedad de la situación y antes de que los bomberos pudieran actuar, los agentes emplearon herramientas manuales, como una maza y una palanca, para forzar la reja y liberar el paso.

De esta manera consiguieron sacar a la mujer al exterior, poniéndola a salvo.

Pocos minutos después, una unidad del SAMU atendió a los familiares afectados y trasladó a la víctima al hospital para una revisión médica.

Posteriormente, los bomberos sofocaron definitivamente el incendio, mientras la patrulla de la Guardia Civil permaneció en la zona hasta la finalización del operativo.

El cuerpo ha resaltado la rápida coordinación entre Guardia Civil, Policía Local, SAMU y Bomberos, cuya actuación conjunta permitió reducir al mínimo los riesgos y evitar consecuencias más graves.