Aemet mantiene durante la mañana de este martes el aviso amarillo en el litoral de Alicante

La lluvia no ha dado tregua durante la madrugada en varios puntos de la provincia de Alicante. Los chubascos, que han caído con fuerza desde la pasada noche, han mantenido en alerta a buena parte del litoral, donde todavía este martes por la mañana sigue activo el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este nivel de aviso se mantendrá, al menos, hasta las 12:00 horas y afecta tanto al litoral alicantino como al valenciano. La previsión apunta a que en estas zonas pueden registrarse precipitaciones y tormentas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas.

Desde Aemet recuerdan que el nivel amarillo implica riesgo por tormentas fuertes y que, debido a la naturaleza de estos fenómenos, no se descartan episodios puntuales de mayor intensidad.

Acumulados en Alicante

El temporal ya ha dejado registros destacados en la provincia. El aeropuerto Alicante-Elche ha contabilizado 68,1 litros por metro cuadrado en lo que va de jornada, una de las cifras más elevadas de toda la Comunitat Valenciana.

Según datos de Aemet y la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), las precipitaciones también han sido abundantes en la playa de Nules (67,2 l/m2), en Burriana (65,8), en Almenara (64) o en Massanassa (54,2), todas ellas en Castellón y Valencia.

En la capital valenciana se han recogido 44,2 litros, mientras que en Sagunto la cifra ha sido de 33.

Previsión para las próximas horas

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que el episodio de lluvias muy fuertes, persistentes y de carácter torrencial "continuará en las próximas horas, aunque irá a menos".

De cara al miércoles la atmósfera tenderá a estabilizarse, aunque no se descartan tormentas aisladas en el área mediterránea hasta el viernes.

Según adelantaba a primera hora la agencia EFE, en las últimas horas se han alcanzado registros extremos en la provincia de Valencia, como los 232 litros por metro cuadrado en Barx en menos de seis horas o los 210 en Pinet en poco más de cuatro.

Además, en el área metropolitana de València llegaron a acumularse cerca de 100 litros entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre.

Las lluvias también se han desplazado a Baleares. En Ibiza, el aeropuerto registró 67 litros por metro cuadrado durante la madrugada.

El tiempo en el resto de España

A partir del miércoles predominará un tiempo más estable en buena parte del país. Los cielos poco nubosos y las temperaturas en ascenso serán la tónica, con valores propios de la época o incluso algo más altos. En el bajo Guadalquivir se podrían superar los 30 grados.

El jueves y viernes persistirá el ambiente estable, con nubes y lluvias débiles en puntos del litoral mediterráneo y Baleares, algo más intensas en Cataluña. Las temperaturas subirán en el Cantábrico y en el sur volverán a alcanzar máximas de 32 a 34 grados.

Ya de cara al fin de semana, un frente podría rozar el extremo norte peninsular, dejando lluvias y un descenso de temperaturas en esa zona. El resto del país seguirá con tiempo estable y templado, con calor veraniego en Andalucía.