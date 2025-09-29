Un entrenador de baloncesto que "besaba y tocaba" a jugadoras se enfrenta a 61 años de prisión en Alicante

El segundo entrenador de un club de baloncesto que entrenaba a un equipo femenino de categorías inferiores y que "abrazaba, besaba y tocaba" a las jugadoras se enfrenta a 61 años de prisión.

Este jueves, 2 de octubre, se juzgará al técnico del club de la comarca del Baix Vinalopó por 19 delitos continuados de abuso sexual.

La Fiscalía acusa de someter a diversas acciones a algunas jugadoras, tanto mayores como menores de edad, con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y con pretensiones de índole sexual.

Así, el Ministerio Público mantiene que, en los entrenamientos, el hombre besaba, abrazaba y tocaba a las víctimas, al ponerles la mano en la cintura, en las caderas, en los muslos o en el culo, lo que provocaba incomodidad y agobio en las víctimas.

La acusación pública añade que el encausado mantenía conversaciones privadas a través de redes sociales con las chicas en las que les proponía quedar a solas o les enviaba fotografías de un pecho desnudo, a la vez que les pedía que le enviaran fotos de sus partes íntimas.

El mismo jueves también juzgan a un hombre acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, de 14 años en el momento de los hechos, a la que había conocido porque era amiga de su sobrina.

La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que el hombre y la niña mantuvieron una relación sentimental en los meses de junio y julio de 2023.

En octubre volvieron contactar a través de WhatsApp y concertaron varios encuentros en los que mantuvieron relaciones sexuales, pese a que, según el Ministerio Fiscal, el encausado conocía la edad de la menor.

La Fiscalía solicita inicialmente 11 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor.

Por otro lado, el miércoles la Audiencia de Alicante solicita inicialmente una pena de prisión de 12 años por los delitos continuados de abuso y agresión sexual para un hombre al que acusa de someter a diversos actos de naturaleza sexual a la hija, menor de edad, de su pareja sentimental.

Los hechos sucedieron entre los años 2017 a 2021 cuando la menor tenía entre 7 y 10 años. Según relata la acusación pública, el hombre habría aprovechado las ausencias de la madre de la menor por motivos laborales de la vivienda familiar de Elche en la que residían, para someterla sexualmente.

El Ministerio Público sostiene que, cuando la niña se negaba, el encausado la golpeaba o le decía que mataría a su madre si contaba algo.